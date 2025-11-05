Enhetschef till Kulturhuset Kåken och Gamlestadens bibliotek
2025-11-05
Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i.
Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.
Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Genom att vara relevanta, modiga och en enad kraft, öppnar vi tillsammans världar. Vill du vara med på vår resa?
Vi söker nu en engagerad och utvecklingsorienterad enhetschef som vill vara med och driva våra verksamheter Kulturhuset Kåken och Gamlestadens bibliotek. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med start enligt överenskommelse.
Kulturhuset Kåken är beläget i det anrika Härlandas gamla fängelse och rymmer en omfattande programverksamhet samt ett bibliotek vilka skapar en plats för nyfikenhet, delaktighet och gemenskap för människor i alla åldrar. Kulturhuset Kåken är en HBTQI-certifierad verksamhet, vilket genomsyrar bemötande, aktiviteter och arbetssätt. Gamlestadens bibliotek är beläget vid Gamlestads Torg och är ett profilbibliotek med inriktning unga vuxna samt unga i lärande. Dina arbetsuppgifter
- Som enhetschef är du linjechef med resultatansvar för enhetens verksamhet, ekonomi och medarbetare. Vidare ansvarar du för arbetsmiljö, kompetensförsörjning och lönebildning för din medarbetargrupp.
- Tillsammans med dina medarbetare skapar du en verksamhet som är relevant och engagerande. Du är med och bidrar till att våra bibliotek och kulturhus når nya målgrupper och lockar fler besökare.
- Du arbetar med att bygga och stärka relationer både med etablerade samarbetspartners och nya aktörer, för att vi tillsammans ska skapa ett rikt och inkluderande kulturliv.
- Du är med och bidrar till att biblioteken och kulturhusen blir en självklar mötesplats för kultur, demokrati och samhällsfrågor där idéer får ta plats och människor möts.
Du bidrar också till vår interna organisationsutveckling genom att:
- Leda förändringsprocesser tillsammans med kollegor med både användarnas behov och organisationens bästa i fokus.
- Utveckla och förtydliga roller, ansvar och arbetssätt för att skapa en tydlig, effektiv och hållbar organisation.
- Utveckla arbetsplatsens internkultur. Kvalifikationer
• Du har en akademisk examen inom relevant område, exempelvis kultur eller bibliotek, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Du har tidigare chefserfarenhet som inkluderar verksamhet-, budget- och personalansvar.
• Du har erfarenhet av arbete inom biblioteks- och/eller kulturverksamhet.
• Du har erfarenhet av att ha tillämpat tillitsbaserad ledning och styrning.
• Du har en god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
• Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation.
• Det är meriterande med erfarenhet av deltagardriven-/initiativbaserad verksamhet.
Vem du är:
Som chef är du socialt säker och har förmågan att bygga starka relationer både inom och utanför organisationen, samt kan representera verksamheten i dessa sammanhang. Du är en kommunikativ ledare som kan förmedla visioner och mål på ett tydligt och inspirerande sätt. Du har en utvecklingsorienterad inställning och strävar alltid efter att förbättra verksamheten. Du är samarbetsinriktad och värdesätter teamarbete, vilket skapar en inkluderande och stödjande arbetsmiljö. Du är en driven chef som tar initiativ och arbetar målmedvetet för att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga mål.
Vi ger dig möjligheten att vara en del av en engagerad arbetsgrupp där varje dag är en chans att göra skillnad. Vi erbjuder en tillåtande arbetsplats där vi tillsammans inspirerar varandra och vågar tänka nytt.
Vi ser fram emot att välkomna dig in i vår gemenskap och få ta del av dina tankar och ditt engagemang.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Planerade dagar för intervju är: 1/12 samt 2/12.
Planerad dag för genomförande av tester: 16/12 (testet genomförs under en heldag).
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag. Vi har rökfri arbetstid.
