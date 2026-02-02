Enhetschef till korttidsenheten Byalagsgatan Hisingen 5
2026-02-02
Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Enhetschef till vår korttidsenhet inom funktionsstöd Göteborgs stad.
Våren 2025 startade vi vår korttidsenhet inom förvaltningen för funktionsstöd. Målgruppen för korttidsenheten är personer från 18 år och uppåt som har ett behov av korttidsplats utifrån att de behöver omvårdnad, rehabilitering och hälso- och sjukvårdsinsatser vanligtvis efter sjukhusvistelse.
På Byalagsgatan kommer det att vara två, eventuellt tre enhetschefer fördelat på tre enheter och ni kommer att ha ett nära samarbete. Verksamheten bedrivs dygnet runt.
Verksamheten står inför spännande utmaningar och ett förändrings- och utvecklingsarbete. Som enhetschef blir du en viktig del i det arbetet och du kommer att ha stora möjligheter att påverka och förväntas vara drivande och aktiv i utvecklingen.
I verksamheten finns undersköterskor, stödpedagoger samt koordinatorer. På enheten finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på heltid, som är organiserade under äldreomsorgen med egen enhetschef. Enhetschefen för hälso- och sjukvården är en viktig samarbetspartner för dig i din roll som chef för korttidsboendet och är lokaliserad på enheten.
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete tillsammans med kunniga och erfarna kollegor och medarbetare. Gruppen kommer bestå av 8 enhetschefer, en metodutvecklare och bemanningscontroller. Inom ledningsgruppen arbetar vi med bostäder med särskild service och korttidsverksamhet. Som ny i vår grupp får du en mentor i form av en senior kollega. För att kontinuerligt utvecklas i våra chefsroller har vi förmånen att få intern ledarskapsutbildning. Göteborgs stad erbjuder också ett brett introduktions- och utbildningskoncept för dig som är ny som chef.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning på minst 180 poäng från socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
Tjänsten kräver att du har tidigare erfarenhet som chef inom socialt arbete, vård och omsorg eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver också ha goda kunskaper om gällande lagstiftning och arbetsrättsliga lagar så som SOL, LSS, HSL samt övrig lagstiftning relaterade till uppdraget.
Det är meriterande om du har gått någon typ av ledarskapsutbildning till exempel Morgondagens chef eller annan liknade utbildning.
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt. Samtidigt motiveras du av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
För att lyckas i rollen behöver du kunna ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Du arbetar även bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Intervjuer sker på plats på Selma Lagerlöfs torg 2 och kommer att utföras under eftermiddagarna den 20 februari och 26 februari.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
