Enhetschef till korttidsavdelningen på Fredens kulle
2026-03-20
Hudiksvalls kommun har flera vård- och omsorgsboenden där människor som inte längre kan bo kvar i sina egna bostäder har sitt hem.
Här arbetar vi dygnet runt för att skapa trygghet, kvalitet och en meningsfull vardag för de boende.
Fredens kulle är ett centralt beläget vård- och omsorgsboende i Hudiksvall. Verksamheten leds av fyra enhetschefer tillsammans med cirka 100 medarbetare. Nu söker vi en enhetschef med ansvar för korttidsavdelning.
Som enhetschef ingår du i områdets ledningsgrupp som består av erfarna och hjälpsamma chefskollegor. Du har tillgång till administrativt stöd, bemanningssamordnare och kommunens gemensamma stödfunktioner. Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du verksamhets-, personal- och ekonomiansvar och leder medarbetare på ett verksamhetsnära sätt. Du utvecklar och följer upp verksamheten, arbetar med kvalitet och förbättring, säkerställer arbetsmiljö och kompetensförsörjning samt samverkar med interna och externa aktörer.
Korttidsavdelningen ansvarar för cirka 19 platser, varav 11 korttidsplatser och 8 växelvårdsplatser. Du leder 22 medarbetare och verksamheten har ett fokus på snabba beslut, ett tydligt vårdflöde och hög grad av samordning. Profil
Vi söker dig som är en trygg och kommunikativ ledare med förmåga att driva förändring och skapa delaktighet. Du engagerar dina medarbetare även i utmanande situationer och vågar ta tag i frågor som behöver hanteras.
Du arbetar strukturerat, är nyfiken på nya arbetssätt och har alltid brukaren och kvaliteten i fokus. Samtidigt är du flexibel, hanterar komplexa situationer med lugn, fattar snabba beslut och samarbetar effektivt med olika kontaktytor.
Krav:
- Högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
- Mycket god svenska i tal och skrift
- God systemvana
Meriterande:
- Erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag
- Erfarenhet från vård, omsorg eller social verksamhet
- Erfarenhet av kommunal verksamhet
- Ledarskapsutbildning
- Kunskap i Treserva, Medvind, Visma Windows, Raindance, Adato, Novi och Stella
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. I denna rekrytering kommer arbetspsykologiska tester att användas.
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/79".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
(org.nr 212000-2379)
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning
Sandra Bengtsson, Områdeschef 0650-19166
