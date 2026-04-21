Enhetschef till Korttiden Tallgläntan, Vård och omsorg Falkenberg
Vill du bli en del av ett härligt gäng och fortsätta utveckla korttidsverksamheten i Falkenberg. Då ska du söka tjänsten som enhetschef hos oss!
Tallgläntan finns beläget alldeles i skogskanten på Herting i centrala Falkenberg. Här finns 80 lägenheter fördelade på 4 plan, varav 30 lägenheter är korttidsverksamhet. Det är tre enhetschefer med uppdelat ansvarsområde som leder verksamheten tillsammans. I ett delat ledarskap har ni enhetschefer ett nära samarbete och ett gemensamt ansvarstagande i övergripande processer och strategier inom kvalitet, utveckling, arbetsmiljö och ekonomi.
Korttidsverksamheten är organisatoriskt placerad under hälso- och sjukvården (HSL). Du kommer ingå i ledningsgrupp HSL tillsammans med fem hemsjukvårdschefer, enhetschef för trygghetsteamet, verksamhetsledare och vårdutvecklare.
Som enhetschef har du förutom ledningsgruppen, chefskollegor på Tallgläntan även hjälp av verksamhetsstöd. Enheten du kommer ansvara för består av vård- och omsorgspersonal på korttidsenheten.
Vi på Falkenbergs kommun arbetar utifrån en tydlig chefs- och ledarfilosofi, vilket kommer vara din ledstjärna i ditt ledarskap men också ett stort stöd i ditt arbete. Vi vill att du som söker tror på vår värdegrund Gott bemötande, Tillsammans och Nyfikenhet.
Falkenbergs kommun satsar på kompetensutveckling och ger goda förutsättningar för chefer och ledare. Utvecklande ledarskap är ett ledarskapskoncept baserat på forskning framtaget av försvarshögskolan (FHS) och i Falkenbergs kommun är Utvecklande Ledarskap (UL) navet i det chef- och ledarskap som förväntas i organisationen. Grundkursen i Utvecklande ledarskap är obligatorisk för alla chefer i Falkenbergs kommun och är kompetensgrundande.
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Arbetsuppgifter
Du har ca 40 medarbetare bestående av vård- och omsorgspersonal. Som enhetschef leder, planerar och samordnar du verksamheten och har ansvar för ekonomi och personal. I tjänsten ingår kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån uppsatta mål och verksamhetens behov.
Du ska arbeta för ett positivt arbetsklimat, främja delaktighet och kreativitet så att engagemang och motivation skapas. Ledningsuppdraget innefattar också täta kontakter med brukare, anhöriga, kollegor och organisationen/förvaltningen.
De brukare/patienter som kommer till korttiden är allt från mindre avancerade ärenden till svårt sjuka patienter i palliativt skede. Enheten arbetar i ett tätt samarbete med legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.Kvalifikationer
Vi söker dig med ett stort intresse för ledarskap, hälso- och sjukvård och omsorg. Du ska ha adekvat högskoleutbildning. Det är mycket hälso- och sjukvårdsfrågor på korttiden så sjuksköterskeutbildning eller annan hälso- och sjukvårdsutbildning är meriterande, men inget krav. Erfarenhet av ledarskap med personal-/budget och arbetsmiljöansvar är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du vill vara med och bygga upp, organisera och utveckla verksamheten. För att lyckas i rollen som enhetschef är det därför en fördel om du är nytänkande och har ett starkt intresse av att arbeta med ständiga förbättringar. Som ledare är du tydlig och skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet. Du har ett genuint intresse för människor, god samarbetsförmåga samt förmåga att tillvarata andras kompetenser och idéer. Som person är du tydlig, coachande, flexibel, bra på att kommunicera och har en förmåga att stimulera och motivera dina medarbetare.
Körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320558 - 2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Områdeschef
Louise Gustafsson 0346-88 63 99
