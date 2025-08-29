Enhetschef till kommunalt bolag i Örebro
2025-08-29
Nu söker vi omgående en enhetschef till ett kommunalt bolag i Örebro för ett uppdrag på 7 månader med start omgående!
Om uppdraget
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Bemannia med start omgående och fram till 2026-03-27 med möjlighet till förlängning. Arbetet är förlagt på enhetens kontor i Örebro.
Du kommer att ha ett chefsansvar för ca 8 medarbetare som arbetar som registratorer. Det krävs ett nära samarbete med dina chefskollegor inom avdelningen men också inom hela enheten för att bibehålla och utveckla gemensamma rutiner och arbetssätt och leverera enligt avdelningens och hela enhetens uppdrag och mål.
Bolaget utgår från en ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; säker chef, initiativrik utvecklare och klar ledare. Som chef i verksamheten erhåller du kontinuerlig kompetensutveckling och får möjlighet att medverka i utveckling av service med medborgaren i fokus.
Dina arbetsuppgifter
Personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar.
Driva, utveckla och följa upp verksamheten mot uppsatta mål.
Genom ett nära ledarskap leder och stödjer du medarbetare och säkerställer behovet av kompetensutveckling för att klara det utvecklingsbehov som finns inom verksamheten.
Arbetar utifrån en helhetssyn och fattar beslut inom verksamhetsområdet.
Förväntas ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området.
Kvalifikationer
Akademisk utbildning med inriktning mot offentlig förvaltning, statskunskap, juridik eller annan inriktning som bedöms likvärdig.
chefserfarenhet.Erfarenhet från kommunal verksamhet.
Erfarenhet av personalsystem Personec.
Erfarenhet av ekonomisystem Raindance.
Vi ser att som person är noggrann samt har ansvarskänsla. Du har förmåga att snabbt sätta dig in ditt ansvarsområde. Du har vidare förmåga att planera, strukturera eget arbete samt har god samarbetsförmåga och arbetar med en tydlig kommunikation.
Meriterande
Kunskap och erfarenhet inom verksamhetsområdet.
Erfarenhet av diarieföring samt hantering av allmänna handlingar.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 3/9.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Anna Radhe, anna.radhe@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0708934700
