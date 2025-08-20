Enhetschef till kommunal hälso- och sjukvård stadsområde Hisingen
2025-08-20
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Vill du ha ett roligt arbete där du är med och utvecklar hälso-och sjukvården på Hisingen? Vi söker nu en enhetschef till Bror Nilssons gata.
I stadsområdet Hisingen har vi tre kontor och du kommer att ha nio chefskollegor på olika adresser. Du ingår i en eftertraktad ledningsgrupp som idag har ett mycket gott samarbete. Vi fokuserar på likvärdig och tillgänglig vård för de personer som har behov av våra insatser med målet att erbjuda God Vård med hög kvalité där patienten är en medaktör i vårdplaneringen.
Dina medarbetare är legitimerade sjuksköterskor. Kommunal hälso- och sjukvård är en del i primärvården, där vi nu deltar aktivt i omställningen av hälso- och sjukvård till Nära vård tillsammans med regionen. Göteborgs Stad arbetar för en attraktiv arbetsgivare där vi på ett positivt sätt tillvaratar och utvecklar medarbetarnas kompetens och engagemang. I det nära ledarskapet skapas kulturen där vi kan lära och utvecklas tillsammans.
I uppdraget ingår sedvanliga arbetsuppgifter som enhetschef. Du har ekonomi-, arbetsmiljö- och utvecklingsansvar. Till din hjälp i ditt uppdrag har du stödfunktioner såsom metodutvecklare, närstöd, ekonom och HR. För att stötta och utveckla dig i ditt ledarskap erbjuder även Göteborgs Stad olika introduktionsmoduler samt kompetensutvecklingsprogram som är riktade till dig som chef.
Du kommer att få en chef som värdesätter dina åsikter. Tillsammans med ledningsgruppen vill din chef visionera utanför boxen för att hitta nya möjligheter. Din chef förväntar sig att du har fokus på dem vi är till för och alltid sätter patientsäkerheten först. Som ledare vill vi att engagemanget i vårdkvalitén startar hos den enskilda medarbetaren som oftast är den som identifierar förbättringsområden i mötet med patienten.KvalifikationerKvalifikationer
• Legitimerad inom hälso- och sjukvård (sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut)
Meriterande
• Erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
• Erfarenhet som chef eller andra ledande uppdrag såsom projektledning eller verksamhetsutveckling
• Ledarskapsutbildning
Personliga kompetenser
• Samarbetsinriktad: då många aktörer deltar i vården runt våra patienter behöver du ha god förmåga i att samverka och samarbeta med andra. Du lyssnar, visar intresse och respekt, förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
• Lyhörd: i ditt ledarskap söker du aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och hanterar kritik på ett konstruktivt sätt.
• Socialt säker: du bidrar till ett gott samarbete och förstår hur du kan bidra utifrån din roll i det gemensamma uppdraget. Du är trygg i din roll och har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
• Helhetssyn: du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde.
Vi planerar för intervjuer torsdag förmiddag 11/9 samt fredag förmiddag 19/9. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Eva Midbjer Hammarström eva.hammarstrom@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-366 91 10 Jobbnummer
9466480