Enhetschef till kommunal hälso- och sjukvård i sydvästra Göteborg
Om jobbet
Vill du vara med i utvecklingen av den kommunala hälso- och sjukvården i Göteborgs Stad? Nu har du chansen då vi söker dig som vill arbeta som enhetschef inom hälso- och sjukvården i stadsområde Sydväst.
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag där du tillsammans med dina kollegor arbetar i en utvecklande miljö med många möjligheter!
Kommunal hälso- och sjukvård har en central roll i omställningen till Nära Vård och är idag en vårdform där fler patienter med omfattande vårdbehov vårdas hemma. Som chef hos oss behöver du ha lust och förmåga att se möjligheter där du uppmuntrar och tillvaratar delaktighet och engagemang hos medarbetarna för att utveckla vården och anpassa verksamheten utifrån omställningen.
Inom området arbetar nio enhetschefer fördelade på tre adresser Södra skärgården, Redegatan och FO Petersons Gata. Din placering kommer att vara på FO Petersons Gata och din arbetsgrupp kommer främst att bestå av legitimerade sjuksköterskor som arbetar mot ordinärt boende. Som enhetschef har du det operativa ansvaret för personal, ekonomi och arbetsmiljö och till din hjälp i uppdraget har du olika stödfunktioner såsom metodutvecklare, kvalitetsutvecklare, närstöd, ekonomi och HR. Du får också tillgång till olika introduktionsmoduler samt kompetensutvecklingsprogram som är riktat till dig som chef. I rollen som enhetschef kommer du att ha många olika samarbetsytor och samverka med både interna och externa aktörer.
Du kommer att ingå i vår ledningsgrupp i Sydväst. Tillsammans med kollegor och verksamhetschef driver och utvecklar du en kompetent verksamhet där samarbete, vårdkvalitet och patientsäkerhet är den gemensamma ambitionen. I det här uppdraget kommer du att ha ett utökat samarbete med en chefskollega som har motsvarande uppdrag mot ordinärt boende på samma adress. Vår ambition är att erbjuda en god och säker vård med hög kvalité där patienten är en självklar medaktör i vården.
Du kommer att få en chef som är en tydlig kommunikatör och som ger plats för samarbete: "Som ledare vill jag skapa en kultur där vi kan lära och utvecklas tillsammans. Min arbetsglädje och mitt engagemang utgår från att utveckla organisationens förmåga att erbjuda tjänster av hög kvalitet för de vi är till för." - Mona Månsson, verksamhetschef. Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med flerårig erfarenhet inom yrket samt har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av en chefsroll eller annat ledande uppdrag, exempelvis inom projektledning eller verksamhetsutveckling. Vi ser även positivt på om du har arbetat med förändringsledning och/eller kvalitetsutveckling. Ledarskapsutbildning är också meriterande.
För att passa i rollen ser du möjligheter där nya idéer och förslag kan utvecklas. På ett positivt sätt tillvaratar och utvecklar du medarbetarnas kompetens och engagemang. Du inspirerar, engagerar och skapar delaktighet samtidigt som du visar omtanke i ditt bemötande och är trygg i dig själv. För dig är samarbete med kollegor och andra professioner av största vikt och du förstår din roll i det gemensamma uppdraget. Du bidrar till en god samverkan inom stadsområdet och med övriga aktörer och vårdgivare. Du fattar välgrundade beslut samt är tydlig i din kommunikation för att nå fram med dina budskap.
Intervjuer planeras till 28/4 och 29/4. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-27
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1421". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Mona Månsson mona.mansson@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3657620 Jobbnummer
9822420