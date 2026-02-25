Enhetschef till Klinisk patologi i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling.
Medicinsk service ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Våra tjänster omfattar alltifrån laboratoriemedicin och medicinsk teknik till uppdrag inom prehospital sjukvård och forskning. Vi är cirka 2100 medarbetare i förvaltningen.
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik är ett verksamhetsområde i förvaltningen. Vi förser vården med diagnostik till stöd för vård och behandling och bedriver en bred och högteknologisk verksamhet.
För att upprätthålla kvalitet och kompetens samverkar vi kontinuerligt med övriga verksamhetsområden inom förvaltningen och har nära samarbete med chefer, processledare och läkare inom dessa specialiteter. Tillsammans arbetar vi aktivt med att utveckla och förbättra metoder, flöden och processer för att skapa konkurrenskraft anpassad till sjukvårdens framtida behov. Verksamhetens uppdrag omfattar, förutom diagnostik, konsultverksamhet för sjukvården, utbildning av bland annat läkare och biomedicinska analytiker, samt samarbete med universitet kring aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt. Vår verksamhet bedrivs på fyra orter i Skåne (Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö) och består av cirka 450 medarbetare där de största personalkategorierna är biomedicinska analytiker och läkare.
Här kan du läsa mer om att arbeta som chef i Region Skåne: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-region-skane/arbeta-som-chef-i-region-skane/Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Vi söker en enhetschef till Klinisk patologi i Kristianstad som vill utveckla verksamheten med medarbetarna.
Tjänsten innebär att du har det direkta personalansvaret för cirka 30 medarbetare fördelat på följande yrkeskategorier; biomedicinska analytiker, läkare, medicinska sekreterare, undersköterskor och labbiträde. Som enhetschef driver du det dagliga operativa arbetet på enheten. Du skapar tydlighet kring beslut, uppsatta mål och arbetssätt. Som enhetschef ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp och är underställd områdeschef för sektion patologi. Som enhetschef har du tillgång till administrativt stöd såsom HR och ekonomi. Gemensamt arbetar vi för en effektiv och målstyrd verksamhet med leverans av bästa möjliga kvalitet för patienterna men också bästa möjliga arbetsmiljö för våra medarbetare. Din roll innefattar även ett strategiskt arbete med verksamhetens ledningsgrupp, där god förmåga att kunna arbeta med både små och stora frågor i ett helhetsperspektiv värdesätts.
Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling. Du har arbetsgivar- och ledningsansvar som omfattar medarbetare, verksamhet och ekonomi.
Du får goda möjligheter att utvecklas i din chefsroll genom spännande förbättringsarbete, chefsutbildningar och mentorskap.
Vi välkomnar en enhetschef till Klinisk patologi i Kristianstad som vill utveckla vår verksamhet tillsammans med en kompetent medarbetargrupp! Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har relevant högskole-/universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Har du tidigare erfarenhet av ledarskap i någon form och/eller har genomfört chefs- eller ledarskapsutbildning ser vi det som meriterande. Det är positivt om du har erfarenhet av att driva utvecklings-/förbättringsarbete. Du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Erfarenhet från laboratorieverksamhet samt ackrediterad verksamhet är meriterande.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt, i praktisk handling.
Ditt ledarskap präglas av tillit, trygghet, lust och vilja att leda samt av personlig omtanke. Det är naturligt för dig att ta initiativ och driva arbetet framåt för organisationens bästa samt att skapa ett bra och utvecklande arbetsklimat. Du har en god förmåga att prioritera och fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv, vilket ger en väl förankrad grund för hur du planerar och organiserar medarbetarnas arbete. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang.
Som person och ledare är du närvarande, lyhörd och kommunikativ samt har lätt för att entusiasmera och motivera dina medarbetare. Din kommunikativa förmåga och ditt intresse för människor gör att du har lätt för att skapa goda relationer och samverka såväl inom som utom enheten.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
