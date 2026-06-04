Enhetschef till klinisk kemi och transfusionsmedicin, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten / Sjukvårdschefsjobb / Luleå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Luleå
2026-06-04
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Är du en ledare med förmåga att skapa delaktighet och engagemang? Välkommen till Laboratoriemedicin i Norrbotten! Vi är en servicefunktion till sjukvården i länet och har verksamhet på Norrbottens alla fem sjukhus: Sunderbyn, Kiruna, Gällivare, Kalix och Piteå. Laboratoriet i Sunderbyn är länets största laboratorium och består av följande delområden; klinisk kemi, transfusionsmedicin och klinisk mikrobiologi samt patologi/cytologi. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC.
Vi söker
Vi söker dig som har universitets/högskole utbildning inom naturvetenskap, teknik eller hälso- och sjukvård som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget samt som behärskar svenska på C1 nivå. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet och kunskap från laboratoriemedicinsk verksamhet. Vidare ser vi det som meriterande om du har erfarenhet som chef och/eller ledare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har en förmåga att skapa delaktighet & engagemang och bidrar till att andra känner sig involverade och motiverade i arbetet. Du har en god kommunikativ förmåga, där du lyssnar in olika perspektiv, är tydlig i dina budskap och anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Vidare har du en väl utvecklad samarbetsförmåga och ser värdet av att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är stabil och behåller lugn och fokus även i stressade situationer. Samtidigt har du en helhetssyn och förstår hur ditt arbete påverkar verksamheten i stort. Du är också kvalitetsmedveten och strävar efter hög kvalitet i ditt arbete, med fokus på måluppfyllelse.
Det här får du arbeta med
Enheten för klinisk kemi och transfusionsmedicin ansvarar för analyser inom rutinkemi, hematologi, koagulation och transfusionsmedicin. Vi tillhandahåller diagnostisk service dygnet-runt och ger distanssupport till våra mindre enheter i länet nattetid. Vi är cirka 35 medarbetare med olika yrkesbakgrund varav den största yrkesgruppen är biomedicinska analytiker.
Tjänsten som enhetschef innebär att du har en nyckelfunktion i verksamheten och du arbetar tillsammans med och på uppdrag av verksamhetschef. Du ingår i Laboratoriemedicins ledningsgrupp. Som enhetschef ansvarar du för enhetens drift, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Arbetet innebär att du leder, motiverar och ger andra de befogenheter och förutsättningar som krävs för att nå gemensamt uppställda mål. I ditt arbete ingår att driva utveckling och förbättringsarbete samt följa upp resultat.
Inom Laboratoriemedicin känner vi ett stort engagemang för vårt uppdrag och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv för våra medborgare i Norrbotten. Vi jobbar hela tiden med respekt för varandras kompetens och med patienten i fokus. För att ligga i framkant inom den diagnostiska verksamheten är ett ständigt förbättringsarbete centralt. Möjligheten att påverka och tänka i nya banor värderar vi högt.
Det här erbjuder vi dig
• Stöd och delaktighet från ledningsgruppen
• Möjlighet att delta i Region Norrbottens interna ledarskapsutbildningar
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett tidsbegränsat chefsförordnande på tre år. Arbetstiden är förlagd till dagtid. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Verksamhetsområdeschef
Mia Sundström mia.e.sundstrom@norrbotten.se +46722235841 Jobbnummer
9946860