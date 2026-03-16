Enhetschef till kirurgisk rehabiliteringsavdelning
Om rollen
I rollen som Enhetschef hos oss får du en delad tjänst där du växlar mellan kliniskt arbete och chefskap med operativt och strategiskt ansvar. Det innebär att du både leder det dagliga arbetet nära medarbetarna och aktivt deltar i den kliniska vardagen. Chef är du alltid men de administrativa delarna i chefskapet är idag fördelade på en administrativ dag i veckan och en dag varannan vecka där du coachar dina medarbetare i den kliniska vardagen. Du ingår i den operativa styrgruppen och rapporterar till verksamhetschef.
Som enhetschef har du fullt medarbetar- och arbetsmiljöansvar för en grupp bestående av 10 medarbetare i yrkesrollerna sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, kurator samt lokalvårdare. Tillsammans möter vi gäster (vi benämner våra patienter för gäster) som nyligen genomgått operationer, fått medicinska komplikationer eller är i behov av annan kirurgisk rehabilitering. I det kliniska arbetet som sjuksköterska ingår administrering av läkemedel, omvårdnad, medicinska kontroller, sårvård, stomiträning och social planering i samråd med övriga professioner.
Vi arbetar i team där alla yrkesgrupper samverkar nära för att stödja varje gäst mot sina mål. Genom vårt interdisciplinära arbetssätt kan vi erbjuda våra gäster "Precis den rehab du behöver".
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Kombinerat kliniskt arbete med chefskap i vardagen.
Leda, fördela och samordna arbetet på enheten enligt årsplan och verksamhetsmål.
Säkerställa att verksamheten lever upp till Furuhöjdens värdegrund och DNA.
Kommunicera beslut och information mellan styrgrupp och medarbetare.
Vara en del av verksamhetens strategiska utveckling genom operativ styrgrupp.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med stort intresse för ledarskap och verksamhetsutveckling. Du är trygg i din grundprofession och kommunicerar på ett tydligt och lugnt sätt. Du är bra på att prioritera, är lyhörd och får energi av att leda och motivera andra mot gemensamma mål. Du stöttar dina medarbetare på ett naturligt sätt genom att bygga tillit, främja öppenhet och kommunicera med tydlighet och professionalism. Du är ansvarstagande och har en stark vilja att ta dig an och äga dina chefsfrågor. Samtidigt arbetar du proaktivt för att stärka både arbetsklimatet och förutsättningarna för dig själv och ditt team.
Som person är du nyfiken och motiveras av att starta och driva projekt framåt. Du är den som ser till att saker blir gjorda och är inte rädd för att ta egna initiativ för att nå dit du vill. Du stimuleras av att förbättra processer och rutiner och uppskattar en roll där du ges möjligheten att bidra med dina tankar och idéer.
Furuhöjdens värdeord är; positiv, omtänksam, professionell, prestigelös och idérik. Detta är något vi arbetar aktivt för att efterleva och vi ser att du som sökande också känner att du kan stå bakom våra värderingar.Publiceringsdatum2026-03-16Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst 5 års arbetslivserfarenhet inom akutsjukvård.
Ett stort intresse för ledarskap och verksamhetsutveckling, du har kanske arbetat som koordinator, samordnare eller liknande och är redo för nästa steg.
Flytande i svenska, tal och skrift.
God systemvana.
Meriterande:
Tidigare chefstjänst.
Erfarenhet från kirurgisk vårdavdelning.
Kunskap inom TakeCare.
Om Furuhöjden
Vi är ett privat vårdföretag som består av fyra verksamheter; rehabilitering, rehabcenter, husläkarmottagning och företagshälsa. Vår vision är att vara ett personligt och sömlöst val för hälsa, vård och rehabilitering. Vår filosofi är att tillhandahålla personcentrerad vård och rehabilitering, alltid med individen i centrum.
Hos oss samarbetar vi med kollegor över olika kompetensområden och hjälper på så sätt individer att bibehålla och återfå sin hälsa och livskvalitet. Vi tror på att minimera kontaktytor och stuprör inom vården så att individen får just den allmänna vård, specialistvård, rådgivning och rehabilitering som denne behöver. Vi kallar det för personlig och sömlös vård - vår vision.
Furuhöjden Rehabilitering är en av de största vårdgivarna inom inneliggande rehabilitering efter akutsjukvård i Region Stockholm. Vi har under senare tid startat upp specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus och har sedan tidigare avtal med Region Stockholm inom ortopedi, thoraxkirurgi, allmän kirurgi och neurologi.
På Furuhöjden har vi korta beslutsvägar och arbetar nära varandra för att tillsammans nå verksamhetens mål. Vi har närvarande chefer, HR och VD som alla sitter i samma fastighet som verksamheten för att öka möjligheterna till ett gott samarbete och en öppen kommunikation.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%. Vi tillämpar provanställning på 6 månader. Vi har kollektivavtal genom Almega/Vårdföretagarna och tillämpar individuell lönesättning. Du får bland annat tjänstepension och friskvårdsbidrag på 5000 kr.
Vi erbjuder
En roll där du verkligen får både och: kliniskt engagemang och chefsutveckling.
En verksamhet med stark teamkänsla och interdisciplinärt arbetssätt.
En kultur som genomsyras av värme, professionalism och personcentrering.
Möjlighet att vara med och forma framtidens rehabilitering i en organisation med höga ambitioner.
Om ansökan
Urval och intervjuer sker löpande. Vi genomför registerkontroll och legitimationskontroll innan anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Reaktivering Furuhöjden AB
https://furuhojden.se/inneligganderehabilitering/
Gribbylundsvägen 75 (visa karta
)
187 68 TÄBY Arbetsplats
Furuhöjden Rehabilitering
9799495