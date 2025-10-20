Enhetschef till kapacitetsenheten vid avdelning anstalt häkte och frivård
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Avdelningen för anstalt, häkte och frivård vid Kriminalvårdens huvudkontor har till uppdrag att ansvara för den nationella ledningen och styrningen av anstalter, häkten och frivård. Avdelningen ansvarar också för placeringsprocessen för frihetsberövade samt för stöd och service vad gäller myndighetens administrativa stödfunktioner. De sex regionerna och dess verksamhetsområden är en del av avdelningen som därutöver är indelad i tre enheter.
Kapacitetsenhetens uppdrag är att säkerställa myndighetens samlade kapacitet att kunna ta emot häktade och dömda. Enheten bedömer behov av platser i häkten och anstalter samt behov av lokaler för frivård och regionkontor. Även behov av personalresurs och andra verksamhetsmässiga förutsättningar för att kunna driva verksamheten bedöms av enheten. Enheten ansvarar också för en effektiv och ändamålsenlig placeringsprocess av frihetsberövade personer.
Enhetens huvudsakliga uppgifter är att tillse att regional och lokal nivå får ändamålsenligt stöd och förutsättningar för att skapa platser och bemanning, och säkerställa att det finns nationella processer som stödjer detta och ett effektivt platsutnyttjande. Inom enheten finns sektionen för kapacitet och analys, placeringssektionen och sektionen för organisation och bemanning.
Vi söker nu en enhetschef till kapacitetsenheten med placering i Norrköping.
Som enhetschef rapporterar du till avdelningsdirektören för avdelningen anstalt, häkte och frivård och du kommer ha en central roll för att myndigheten ska lyckas att nå sina mål. Tillsammans med de tre sektionscheferna och ca 105 medarbetare är enhetens uppdrag av stor vikt inom myndighetens kärnområden. Enheten ansvarar för den kort- och långsiktiga samordningen av kapacitets- och beläggningsrelaterade frågor, exempelvis genom att upprätta lägesbilder samt inventera bereda och analysera nödvändiga åtgärder för att säkerställa myndighetens förmåga att ta emot klienter. Samordning av arbetet med beläggning och kapacitetsutveckling sker mellan huvudkontoret och de sex regionkontoren. Enhetens ansvar är även att handlägga och fatta beslut om placering i anstalt och omplacering mellan anstalter, placering av dömda som inte är frihetsberövade, samt beslut om särskilda villkor. Beslut fattas även om uppskov med verkställighet och om efterlysning av dömda som inte är frihetsberövade och som inte inställt sig frivilligt. Enhetens ansvarar också för att utveckla och förvalta bemannings- och schemaläggningsprocesserna inom myndigheten. Ett nära samarbete sker med övriga avdelningar vid huvudkontoret, i synnerhet med avdelningen för verksamhetsinnehåll men även med andra avdelningar exempelvis avseende personal-, säkerhets- och fastighetsfrågor.Kvalifikationer
Du är trygg att med ett tillitsbaserat ledarskap genom chefer leda kvalificerade medarbetare. Du har mycket god förmåga att skapa struktur och kvalitet i en komplex verksamhet, värdesätter kvalitet och har förmågan att förstå, analysera och prioritera komplexa frågeställningar. Du får andra att omsätta strategier till konkreta resultat. Rollen kräver stor förståelse för hur nationella processer behöver anpassas och samordnas för att stödja den operativa verksamheten. Du har mycket god förmåga att arbeta tillsammans med andra och är en drivande och kommunikativ ledare som utvecklar externa och interna nätverk. Självklart delar du Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra och med ditt förhållningssätt bidrar du till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Kvalifikationer
• akademisk examen med relevant inriktning för enhetens uppdrag (avses exvis samhällsvetenskap, juridik), alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• flerårig chefserfarenhet och erfarenhet av leda genom andra chefer
• väl vitsordad erfarenhet av ledningsuppdrag med uppgift att utveckla och samordna planering, ledning och styrning
• erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och att driva förändringsprocesser i komplex och stor organisation
• arbetat i organisation med stor geografisk och funktionell spridning
• goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande är:
• utbildning inom chefs- och ledarskap, särskilt inom indirekt ledarskap i offentlig (gärna statlig) verksamhet
• chefserfarenhet med strategiska frågor inom offentlig verksamhet
• erfarenhet av att leda operativ verksamhet
• erfarenhet från arbete i myndighet i rättskedjan och/eller Kriminalvården
• erfarenhet av arbete i krisledningsstab
• erfarenhet av att utveckla former för intern och extern samverkan
• god kunskap om enhetens arbetsuppgifter avseende d.v.s. platskapacitets-, placerings- och bemanningsrelaterade frågor
• god kunskap om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarpolitik m.m.) som gäller för offentlig verksamhet.
ÖVRIGT
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap, vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om uppdraget besvaras av kontaktpersonerna som anges i annonsen. Ersättning
