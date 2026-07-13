Enhetschef till Jobbtorg Vuxna Sydväst, Jobbtorg Stockholm
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2026-07-13
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats – där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Är du en erfaren chef som trivs med ett nära ledarskap och vill bidra till att fler stockholmare når egen försörjning genom arbete eller studier? Nu söker vi en enhetschef till Jobbtorg Vuxna Sydväst. Du får leda en engagerad verksamhet i utveckling och vara med och forma arbetet kring det nya aktivitetskravet som införs i juli 2026 – ett uppdrag med stort utrymme att påverka arbetssätt och utveckla verksamheten tillsammans med dina medarbetare.
Det här är Jobbtorg Stockholm
Jobbtorg Stockholm är en avdelning inom arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad som arbetar med arbetsmarknadsinsatser. Vi ger stöd till unga och vuxna som står utanför arbetsmarknaden – genom samtal, coachning, samverkan och utbildningsvägar. Hos oss arbetar cirka 550 medarbetare på 24 enheter över hela staden.
Vi som arbetar inom Jobbtorg Stockholm:
Arbetar mot mål och ändrar inriktning när förutsättningar förändras
Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet
Delar med sig av kunskap och samverkar med kollegor
Som medarbetare innebär det att uppvisa ett högt självledarskap och som chef innebär det att uppvisa ett tillitsbaserat ledarskap. Läs mer om vad detta betyder längst ned i annonsen.
Se filmen om hur vi gör skillnad för stockholmarna. Filmen är 2 minuter.
Filmen om Jobbtorg Stockholm
Välkommen till Jobbtorg Vuxna Sydväst – en del av Jobbtorg Stockholm
Jobbtorg Stockholm är indelat i fyra verksamhetsområden utifrån målgrupp och uppdrag. Enheten Jobbtorg Vuxna Sydväst ingår i verksamhetsområdet Vuxna som leds av mig, Viktoria Lokka Hollander, som är områdeschef. Som enhetschef kommer du att ingå i min ledningsgrupp med nio andra enhetschefer. Ledningsgruppen består av en blandning av erfarenheter och kompetenser och träffas varje vecka för att tillsammans hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Om du trivs i en miljö där arbetet präglas av inkludering, kreativitet och ett strategiskt förhållningssätt kommer du att trivas här.
Vårt uppdrag
Vårt uppdrag är att arbeta för att människor som är arbetssökande och har försörjningsstöd ska bli självförsörjande genom arbete och/eller studier. Målet är att alla ska kunna hitta sin väg till egen och hållbar försörjning. Målgruppen är vuxna i åldrarna 30 – 66 år, med olika bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar, men med det gemensamt att de står utanför arbetsmarknaden.
Här finns vi
Idag finns fyra Jobbtorg för vuxna, där du kommer att leda enheten Jobbtorg Vuxna Sydväst som omfattar de södra och sydvästra delarna av Stockholm med upptagningsområden i Södermalm, Hägersten-Älvsjö och Skärholmen. Jobbtorget utgår från Skärholmen och är samlokaliserat med Jobbtorg Unga Sydväst, vilket ger ett nära samarbete med din enhetschefskollega i gemensamma utvecklingsfrågor.
Vi erbjuder
En trygg anställning inom Stockholms stad
Ett meningsfullt uppdrag där du bidrar till att fler stockholmare når egen försörjning
Ett omväxlande och spännande arbete där du får jobba både operativt och strategiskt utifrån ett tydligt uppdrag
Stort nätverk inom Stockholms stad med många samarbetsytor
Flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag på 3 000 kronor/år
Engagerade och kompetenta kollegor i en kreativ och stödjande arbetsmiljö
Möjlighet till semesterväxling
Läs mer om att vara chef i Stockholms stad här
Din roll
Som enhetschef leder du ca 30 medarbetare, varav majoriteten är jobbcoacher. I ansvaret ingår att leda och utveckla arbetet inom enheten i enlighet med verksamhetsområdets och avdelningens mål. Du rapporterar till områdeschef.
Rollen innebär
Personal- budget- och arbetsmiljöansvar
Ingå i verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med områdeschef och 9 enhetschefskollegor
Bedriva ett systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete
Ansvara för operativ och strategisk samverkan internt och externt
Styra, planera och utveckla enhetens arbete utifrån uppföljning och analys av enhetens mål och resultat
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
relevant avslutad akademisk högskoleutbildning
flerårig aktuell chefserfarenhet inom relevant område för tjänsten
erfarenhet av att driva och bidra till strategiskt utvecklingsarbete
erfarenhet av förändringsledning med dokumenterat goda resultat
goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att jobba med arbetsmarknadsfrågor, med fördel i kommunal verksamhet
erfarenhet av att jobba med ekonomiskt bistånd.
För denna tjänst lägger vi särskild vikt vid följande kompetenser tillsammans med engagemang och motivation för tjänsten:
Mål- och resultatorienterad
Samarbetsförmåga
Helhetssyn
Tydlig
Utvecklingsinriktad
Din ansökan och rekryteringsprocessen
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Ansökan ska vara på svenska. Arbetspsykologiska tester kan komma att ingå i den senare delen av rekryteringsprocessen.
Läs hela annonsen på vår hemsida Lediga Jobb Stockholms stad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 10014 (visa karta
)
121 26 STOCKHOLM-GLOBEN Arbetsplats
Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg Stockholm Kontakt
Karin Wrannvik, Ledarna 076-1290750 Jobbnummer
10000477