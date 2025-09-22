Enhetschef till Jobbtorg vuxna Järva, Jobbtorg Stockholm
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats - där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Är du en erfaren chef som gillar det nära ledarskapet? Nu söker vi en enhetschef till vårt Jobbtorg i Järva där du får göra skillnad för våra medarbetare och Järvabor som söker sitt nästa steg mot arbete eller studier.
Vi erbjuder dig ett utmanande och utvecklande uppdrag, där ingen dag är den andra lik.
Välkommen till oss
Jobbtorg Stockholm är en avdelning inom Arbetsmarknadsförvaltningen med uppdrag att hjälpa stockholmarna hitta sin plats i arbetslivet. Vi arbetar för att människor som är arbetssökande och har försörjningsstöd ska bli självförsörjande genom arbete och/eller studier. Målet är att alla ska kunna hitta sin väg till egen och hållbar försörjning.
Hos oss finns totalt fyra Jobbtorg för vuxna, placerade i Järva, Vällingby, Farsta och Skärholmen. Målgruppen är vuxna i åldrarna 30 - 66 år, med olika bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar, men med det gemensamt att de står utanför arbetsmarknaden. Som chef för Jobbtorg vuxna Järva leder du en grupp på tjugofyra medarbetare varav de flesta är jobbcoacher. Jobbcoacherna arbetar enligt metoden Supported Employment (SE) för att stötta, motivera och vägleda målgruppen, som benämns aspiranter, att finna, få och behålla ett arbete eller studier i syfte att bli självförsörjande.
Vi erbjuder
Som enhetschef hos oss får du arbeta i en organisation med tydligt uppdrag, stort engagemang och ett starkt fokus på utveckling. Det ska vara lätt att utvecklas hos oss, byta uppdrag och arbetsplats, därmed enkelt att verka i en flexibel organisation. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst.
Vi erbjuder möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholm Stad här.
En hälsning från din blivande chef
Jag heter Viktoria och blir din närmaste chef. Sedan 2008 har jag arbetat som chef på avdelningen Jobbtorg Stockholm, med ett starkt engagemang för att göra verklig skillnad för människor i utanförskap. Jag tror på ett tillitsbaserat ledarskap - där du får stöd när du behöver det och frihet att ta egna initiativ. Hos oss präglas arbetsklimatet av öppenhet, respekt och utvecklingsvilja. I ledningsgruppen värdesätter vi helhetssyn, samarbete och glädje i vardagen. Om du känner dig hemma i en miljö där ledorden inkluderande, kreativ och strategisk kännetecknar arbetet kommer du att trivas här. Välkommen att bli en del av vårt team!
Din roll
Som enhetschef ansvarar du för att leda och utveckla arbetet inom enheten i enlighet med verksamhetsområdets och avdelningens mål. Du rapporterar till områdeschef.
Rollen innebär
• personal- budget- och arbetsmiljöansvar
• ingå i verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med områdeschef och 8 enhetschefskollegor
• bedriva ett systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete
• ansvara för operativ och strategisk samverkan internt och externt
• styra, planera och utveckla enhetens arbete utifrån uppföljning och analys av enhetens mål och resultat.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• relevant högskoleutbildning alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• flerårig aktuell chefs- eller arbetsledarerfarenhet inom relevant område för tjänsten
• erfarenhet av att driva och bidra till strategiskt utvecklingsarbete
• goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av förändringsledning med dokumenterat goda resultat
• erfarenhet av att jobba med arbetsmarknadsfrågor på Arbetsförmedlingen eller inom Socialtjänsten.
Dina personliga förmågor och färdigheter
För oss är dina personliga egenskaper och kompetenser av stor betydelse. Vi söker dig som vill jobba operativt och med ett nära ledarskap. Du är en trygg, prestigelös och handlingskraftig ledare som tycker om att arbeta med utveckling och förändring och som drivs av att nå uppsatta mål. Du är bra på att skapa engagemang och förutsättningar för dina medarbetare att nå förväntade resultat. Det är viktigt att du kan kommunicera på ett tydligt sätt och har god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer internt och externt och värdesätter samverkan med näringslivet. Sist men inte minst krävs en god helhetssyn och förmåga att se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper, engagemang och motivation för tjänsten.
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetspsykologiska tester kan komma att ingå i den senare delen av rekryteringsprocessen.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Läs mer om att vara chef i Stockholms stad här
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst.
