Enhetschef till Järfälla Kommun, Myndighet äldre, Bistånd 2
2026-02-13
För dig som vill vara med och bidra till utvecklingen och driva arbetet inom myndighetsutövning erbjuder vi nu en möjlighet att bli en del av en framstående kommun.
En möjlighet att leda en grupp bestående av 15 kompetenta och engagerade biståndshandläggare, två skickliga boendesamordnare och en skärpt gruppledare.
Känns detta som en spännande möjlighet för dig? Har du frågor eller funderingar? Bra! Det visar att du förstår att detta uppdrag är både komplext, roligt och framför allt viktigt.
Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Järfälla kommuns ledarskapsmodell är ett transformerande ledarskap som beskrivs i kommunens Ledstjärna. Tillsammans med medarbetare och ledningsgrupp är du med och utvecklar arbetsområdet för att uppnå verksamhetens mål. Du och din gruppledare leder och medverkar i relevanta arbetsgrupper på enheten och är delaktig i intern och extern samverkan. Du har ett nära samarbete med övriga enhetschefer. Du ingår i områdets ledningsgrupp tillsammans med övriga två enhetschefer och områdeschef. I vår utökade ledningsgrupp ingår områdets två gruppledare. Som enhetschef krävs ett framåtblickande perspektiv som innebär att se vilka processer som leder till resultat och att driva dessa när det behövs. För att lyckas med ditt uppdrag behöver du ha förmågan att förena en korrekt och rättssäker myndighetsutövning med resursmedvetenhet och en helhetssyn.
ANSVARSOMRÅDEN
Du innehar ledningsansvaret för Bistånd 2. Detta innebär ett övergripande ansvar för både verksamhet och personal. För närvarande inkluderar detta ansvar för personalbudgeten samt ett delansvar för insatsbudgeten. Ditt huvudsakliga fokus ligger på strategiskt arbete. Gruppledare ansvarar för att leda, planera och fördela det dagliga arbetet.
Övriga två enheter är en enhet med biståndshandläggare samt en administrativ enhet som bland annat hanterar fakturor, avgiftshandläggning och andra administrativa uppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* gedigen och aktuell erfarenhet av myndighetsutövning inom Lagen om stöd Socialtjänstlagen (SoL).
* socionomexamen eller annan examen som bedöms som likvärdig
* aktuell arbetsledande erfarenhet inom verksamhetsområdet som enhetschef, biträdande enhetschef eller gruppchef.
* Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande:
• om du kan uppvisa projekt eller förändringsarbete som du drivit och som har gett goda resultat.
• Erfarenhet av utredning enligt Individens behov i centrum (IBIC) och dokumentationssystemet Life Care.
För att bli framgångsrik i denna roll kommer vi att lägga stor vikt vid följande förmågor och färdigheter.
Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt, är prestigelös, trygg och stabil i din roll. Du är en förebild, har möjlighet att ge medarbetarna det stöd de behöver för att möjliggöra sitt arbete effektivt genom att fråga vad som behövs, uppmuntra och visa riktning. Du främjar engagemang och delaktighet. Du är van att arbeta mot mål och fokuserar på resultat. Du kan enkelt förändra din inriktning när målen ändrar sig. Du kan ta egna initiativ och sätta igång aktiviteter. Du är motiverad och effektiv och ser till att projekt blir avslutade och resultat uppnådda.
Hos oss blir du en del av en utvecklingsinriktad enhet med engagerade, kompetenta, motiverade medarbetare och en ledningsgrupp där vi tillsammans arbetar för att uppnå goda resultat för målgruppen.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I chefsrekrytering genomförs en utökad bakgrundskontroll. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Urval och intervjuer sker löpande under processens gång. Tester förekommer i rekryteringsprocessen. Provanställning kan förekomma. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vårt erbjudande: Järfälla erbjuder ett antal förmåner, bland annat 3000 kr i friskvårdsbidrag, möjlighet till distansarbete, personalstöd för alla anställda samt möjlighet till både semesterväxling och löneväxling Ersättning
