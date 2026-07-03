Enhetschef till IVO Medicinska och Odontologiska bedömningar
Inspektionen för vård och omsorg IVO / Sjukvårdschefsjobb / Malmö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malmö
2026-07-03
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Vill du bidra till en tryggare vård och omsorg? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker nu en enhetschef till verksamhetsområdet Medicinska och Odontologiska bedömningar (VO MOB) för att utveckla statlig tillsyn och tillståndsprövning.
IVO:s uppdrag och ansvarsområde växer. Vi vässar både vårt arbetssätt och vår organisation för att kunna axla en större uppgift. Under de kommande åren kommer vi behöva bli fler medarbetare.
Inom verksamhetsområde Medicinska och odontologiska bedömningar är alla tillsynsläkare, tillsynstandläkare och tillsynspsykologer organiserade. Verksamhetsområdet består av två enheter som ansvarar för de medicinska och odontologiska bedömningarna inom de olika ärendeslagen på IVO. Verksamhetsområdet bidrar även till expertis inom myndighetens Regeringsuppdrag.
Om jobbet
Som chef för enhet 2 i Malmö har du ansvar för att leda och utveckla enhetens arbete med tillsyn. Majoriteten av enhetens 15 medarbetare har sina tjänster förlagda i Malmö och några i Göteborg samt Jönköping.
Du omsätter planer, beslut och riktlinjer i praktiskt genomförande. Du skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling och förbättrade arbetssätt, och säkerställer en rättssäker och effektiv handläggning inom enheten. Du utövar ett nära och förtroendeskapande ledarskap där löpande dialog och återkoppling är viktiga beståndsdelar. Du ansvarar för att dina medarbetare har den kompetens och de förutsättningar som krävs för att genomföra sitt arbete i en god och säker arbetsmiljö.
Du rapporterar till chefen för verksamhetsområdet och ingår i dennes ledningsgrupp där du aktivt bidrar till samordning och strategisk styrning av verksamhetsområdet. Du har verksamhets-, budget- och personalansvar för din enhet. Du kan komma att ha medarbetare och chefskollegor med tjänsteställe på annan ort, vilket förutsätter att du kan utöva ett gott ledarskap även på distans. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamhetsområdeschef och andra enhetschefer inom avdelningen, liksom med andra enheter och funktioner inom myndigheten. Du företräder verksamheten och samverkar med andra myndigheter, vård- och omsorgsaktörer samt andra intressenter.
Ledarrollen
Du ska vara en trygg ledare och arbetsgivarrepresentant, med god förståelse för arbetsgivarrollen såväl i relation till medarbetare som till överordnad chef. Vidare ska du ha förmåga att kommunicera och förankra beslut och budskap på ett sätt som är begripligt och ändamålsenligt. Rollen kräver ett lyhört, engagerat och utvecklande ledarskap, där fokus ligger på att leda, coacha och utveckla medarbetare i linje med IVO:s uppdrag och mål.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, placerad i Malmö. Resor i tjänsten förekommer. Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
relevant akademisk examen eller motsvarande inom hälso- och sjukvård
relevant erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet för hälso- och sjukvård,
god kunskap om verksamhetsområdets styrande lagar och regleringar,
kunskap om lagar och regler som styr offentlig verksamhet,
erfarenhet av att arbeta utifrån krav på rättssäkerhet och kvalitet,
flerårig erfarenhet som arbetsledare med goda ledaregenskaper,
goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt.
Vi ser det som meriterande om du även har erfarenhet av:
tillsynsverksamhet eller tillståndsprövning,
att leda medarbetare i förändringsarbete,
att företräda arbetsgivaren i interna och externa sammanhang,
att leda kvalificerade medarbetare,
flerårig erfarenhet som chefs med verksamhets-, budget-, arbetsmiljö- och personalansvar. Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara en närvarande och trygg ledare med verksamheten i fokus. Du har förmåga att skapa delaktighet och engagemang, och du involverar medarbetare i utvecklingsarbeten. Ditt ledarskap ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap, god dialog och en lärande organisation. Du visar tillit till dina medarbetares och kollegors kompetens, och tar tag i utmaningar och agerar med mod när det behövs.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Rekryteringsprocessen
I denna rekrytering används arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Detta kan IVO erbjuda dig
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/ Så ansöker du
Du ansöker genom att besvara våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Ansökan ska skickas in på svenska. Svara tydligt och utförligt på frågorna, eftersom de ligger till grund för urvalet, hänvisa inte till andra handlingar som CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Ansök senast den den 2 augusti 2026
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/Övrig information
Befattning: Enhetschef
Anställningsform: Tillsvidare
Placeringsort: Malmö
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen för vård och omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/
Södra Stapelgränd 4 (visa karta
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211 75 MALMÖ Arbetsplats
Inspektionen för vård och omsorg IVO Kontakt
Tillsynschefsläkare
Pierre Campenfeldt pierre.campenfeldt@ivo.se Jobbnummer
9992392