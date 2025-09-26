Enhetschef till inköp på serviceförvaltningen, Stockholms stad
2025-09-26
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du vara med och leda vägen mot ett grönt och fossilfritt Stockholm, samtidigt som du får använda din upphandlingskompetens i stadens största och mest komplexa affärer? Då kan det här vara ditt nästa steg!
Välkommen till oss
Verksamhetsområdet inköp har en nyckelroll i stadens arbete för att driva hållbar samhällsutveckling genom offentlig upphandling.
Vi genomför och stöttar i koncerngemensam upphandling, avtalsförvaltning, anslutning av avtal till e-handel samt inköpssupport. Vår ambition är att vara en modern, effektiv och affärsmässig samarbetspartner med kundernas behov i fokus. Nu tar vi nästa steg i vår utveckling genom att införa en kategoriindelad inköpsorganisation.
En personlig hälsning från Liselothe, verksamhetschef inköp:
"Jag har världens roligaste jobb, där jag får leda en konsultinriktad verksamhet i en politiskt styrd organisation. Jag hoppas du vill vara med och driva den framåt och vara delaktig i att införa en ny organisation tillsammans med mig och mina chefskollegor!"
Vi erbjuder
Hos oss får du ett stimulerande och meningsfullt uppdrag i en organisation som erbjuder utmaningar, arbetsglädje och energi. Vi ansvarar för avtal som årligen omsätter cirka 2,5 miljarder. Det betyder att du verkligen får möjlighet att göra skillnad genom att bidra till kloka affärer som påverkar alla de som bor, besöker och verkar i Stockholm.
Vi erbjuder förmåner som till exempel flexibel arbetstid, sommar- och vinterarbetstid, friskvårdsbidrag, semesterväxling och subventionerad massage på arbetsplatsen. Läs mer här om Stockholms stads förmåner.
Din roll
Som chef för en av fyra enheter inom inköp ansvarar du för att självständigt leda, utveckla och förvalta enhetens uppdrag. Det innebär bland annat att bidra till fortsatt utveckling och förbättring av processer, stöddokument och arbetssätt. Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för cirka 15 medarbetare. Du är påläst inom inköpsprocessen och stöttar dina medarbetare i processen. Du leder medarbetare som arbetar inom hela inköpsprocessen, det vill säga kategoriledare, upphandlare, avtalsförvaltare, systemadministratörer och administratör.
Som enhetschef har du också en viktig roll att delta i de stadsövergripande samarbetsforum och beslutsforum där enheten är representerad. Du är en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp som består av verksamhetschef och fyra enhetschefer. Totalt är vi idag cirka 65 medarbetare.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
lämplig högskoleutbildning alternativt YH-utbildning inom offentlig upphandling
några års aktuell erfarenhet som ledare
gedigen och aktuell erfarenhet av arbete med upphandling och inköp
mycket goda kunskaper inom LOU
mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av budget- och personalansvar
erfarenhet av arbete i en kundintensiv inköpsverksamhet inom en politiskt styrd organisation
erfarenhet av kategoribaserat arbetssätt
erfarenhet av förändringsledning.
Som chef och ledare inom Stockholms stad arbetar du mot uppställda mål, där du prioriterar, planerar och agerar med fokus på resultat. Du ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och dina beslut. Du är proaktiv och utvecklingsinriktad, främjar nytänkande och engagerar andra samt ger konstruktiv återkoppling. Du har god förmåga att förhålla dig flexibelt inför förändringar och nya omständigheter. Då rollen innebär många kontaktytor behöver du ha mycket god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Vi är nyfikna på vem du är! Varmt välkommen med din ansökan!
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Övrigt
Ansökan ska vara på svenska. När vi gör vårt urval kommer vi göra bedömning grundat på ditt CV och svar på urvalsfrågor. Vi gör ett löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag. Arbetspsykologiska tester kommer användas i rekryteringsprocessens slutfas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Serviceförvaltningen är en av stadens fackförvaltningar och har i uppdrag att svara för de administrativa uppgifter som är samordnade i staden. Det handlar framförallt om löneadministration, ekonomiadministration, stadsövergripande upphandlingsfrågor, kontaktcenterverksamhet samt interna konsulter som tillhandahåller stöd inom digitalisering, it & telefoni, rekrytering, samt, fastighets- och lokalfrågor. Vi har cirka 400 medarbetare och sitter i Globenområdet. Vår värdegrund sammanfattas i ordet KÖRA som står för: Kompetens - Öppenhet - Respekt - Ansvar. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
