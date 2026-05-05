Enhetschef till Individ- och familjeomsorgen - Vuxenenheten
2026-05-05
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Om Individ- och familjeomsorgen i Eda kommun
Individ- och familjeomsorgen i Eda kommun omfattar cirka 34 medarbetare och leds av en verksamhetschef samt två enhetschefer. Verksamheten är uppdelad i barn och unga (BOU) med cirka 16 medarbetare samt vuxenenheten med cirka 12 medarbetare.
Arbetet präglas av ett tätt och strukturerat samarbete mellan enheterna, korta beslutsvägar och ett gemensamt ansvar för helheten inom IFO. Ledningsgruppen arbetar nära verksamheten och driver utveckling tillsammans.
Arbetsplatsen är belägen i centrala Charlottenberg, med gångavstånd till tågstation och goda pendlingsmöjligheter.
Arbetsuppgifter
Vill du leda socialt arbete i en tid av förändring och vara med och forma framtidens socialtjänst? Eda kommun söker nu en enhetschef till Individ- och familjeomsorgens vuxenenhet.
Som enhetschef ansvarar du för IFO:s vuxenenhet med verksamhet inom:
* Riskbruk, missbruk och beroende
* Ekonomiskt bistånd
* LSS
* Äldreomsorg (ÄO)
* Socialpsykiatri
Du har ett helhetsansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi samt för att säkerställa rättssäker handläggning och god kvalitet för kommunens invånare. Du leder dina medarbetare nära verksamheten och arbetar i samverkan med andra chefer, politisk ledning och externa samverkansparter.
Ett uppdrag i förändring
Eda kommun befinner sig i ett aktivt omställnings- och utvecklingsarbete kopplat till den nya socialtjänstlagen. Fokus ligger bland annat på:
* Tidiga, förebyggande och lätt tillgängliga insatser
* Ökad samverkan och helhetssyn
* Implementering av aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd och andra pågående reformer
Som enhetschef har du en central roll i att omsätta lagstiftning och politiska mål till fungerande, hållbara arbetssätt i vardagen. Uppdraget passar dig som gillar att arbeta i förändring och ser utveckling som en naturlig del av ledarskapet.
Vi erbjuder
* Ett utvecklande chefsuppdrag i en samhällsviktig verksamhet
* Möjlighet att påverka och utforma framtidens socialtjänst i Eda kommun
* Engagerade och kompetenta medarbetare
* Stöd i ditt chefsuppdrag och möjlighet till kompetensutveckling
* En organisation med korta beslutsvägar och nära samarbete
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
* Har god kunskap om SoL, LSS och myndighetsutövning inom socialtjänsten
* Har erfarenhet av eller starkt intresse för utvecklings- och förändringsarbete
* Trivs i en politiskt styrd organisationDina personliga egenskaper
Vi söker en trygg, tydlig och närvarande ledare som skapar engagemang och delaktighet hos sina medarbetare. Du är strukturerad, lösningsfokuserad och har förmåga att hålla riktning även när förutsättningarna förändras.
Meriterande
* Chefserfarenhet eller annan dokumenterad ledarerfarenhet
* Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete inom socialtjänsten
* Erfarenhet av att arbeta med eller förbereda verksamhet inför ny lagstiftning eller reformer
* Kunskap om arbetsmarknadsfrågor, sysselsättningsinsatser eller samverkan kopplat till ekonomiskt bistånd
* Erfarenhet av samverkan över verksamhets- och organisationsgränser.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322506".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eda kommun
(org.nr 212000-1769)
Box 66
)
673 22 CHARLOTTENBERG Kontakt
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen
Erika Durendahl Erika.Durendahl@eda.se 070-2938138
