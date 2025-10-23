Enhetschef till Individ- och familjeomsorg, Vuxengruppen
Hagfors Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Hagfors Visa alla sjukvårdschefsjobb i Hagfors
Beskrivning
Vi söker dig som vill arbeta som enhetschef inom IFO vuxen och vill anta utmaningen att leda och driva verksamheten i en målstyrd organisation mot framtidens socialtjänst Enhetschefen för vuxengruppen kommer att leda en grupp om sju socialsekreterare, en integrationshandläggare och en öppenvård där arbetet sker i nära samarbete.
Verksamheten har även flera handläggare som ger stöd med bl.a. administration och hantering av egna medel. Hos oss på vuxengruppen finns även budget- och skuldrådgivare. På arbetsplatsen finns en positiv teamkänsla där vi ställer upp och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Du bör vara en engagerad och trygg ledare som kan omvandla mål till konkreta handlingar och resultat. Du bör ha erfarenhet av arbetet med myndighetsutövning och verkställighet inom den vuxna delen av Individ- och familjeomsorgen. Vårt arbete vilar på en gemensam värdegrund, som bygger på respekt, trygghet, tillit och ansvarskänsla. Du blir en viktig del i IFO:s ledningsgrupp, där det finns en verksamhetschef samt enhetschefer. Tillsammans ska arbetet med framtidens socialtjänst i Hagfors utvecklas.
Arbetsuppgifter
Som enhetschef för vuxengruppen är ditt uppdrag att leda, planera och utveckla verksamheten, att handleda i ärenden och fördela arbetet mellan dina medarbetare. För att kunna göra det är det viktigt att du är aktiv och närvarande i verksamheten och att du bygger goda relationer både internt och externt.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
- Ansvara för att myndighetsutövning inom området sker enligt föreskrifter, rättspraxis och gällande riktlinjer.
- Ansvara för personal, arbetsmiljö och budget.
- Leda, planera och följa upp arbetet och ha ansvar för att verksamheten bedrivs utifrån befintliga lagar, mål och riktlinjer.
Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom. Erfarenhet från att leda verksamhet inom Individ och familjeomsorg, strategiskt arbete med verksamhetssystem för individ- och familjeomsorg och kunskaper inom lagstiftning SoL/LVM.
Som person är du trygg och social, du har lätt för att skapa goda relationer och samarbeta både internt och externt. Att genom ett nära ledarskap verka genom andra är något du trivs med och är van vid. Du har intresse och förmåga att leda i förändring och ta tillvara på medarbetarnas nytänkande och bidra till ett öppet klimat. Du har erfarenhet från att arbeta genom ett datadrivet och systematiskt kvalitetsarbete. Du är bra på att kommunicera, ge och ta feedback som motiverar dina medarbetare och kollegor i deras vardag.
Vi söker dig med en värdegrund som utgår från individens fokus för att värna integritet, delaktighet och individens egna resurser. Du är strategisk och drivande med ett mål- och resultatorienterat förhållningssätt. Du har en god förmåga att fatta beslut och omsätta dessa i verksamheten. Du har sedan tidigare erfarenhet av hur en politiskt styrd organisation fungerar samt kunskap om arbetsmiljö, personal- och budgetansvar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur.
Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet.
Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i http://www.hagforsstrategin.se.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Ersättning
Verksamhetschef IFO Ann-Sofie Ronacher 0563-18803;076-1111889
