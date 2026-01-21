Enhetschef till Individ och Familjeomsorgen
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Vill du leda med engagemang, skapa förutsättningar för utveckling och bidra till en socialtjänst som sätter medborgaren i centrum? Då är det här din möjlighet! Vi söker en enhetschef till Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Simrishamn - en kommun där närhet, samarbete och nytänkande är en självklar del av vardagen.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som enhetschef för Vuxenenheten har du ett brett och spännande uppdrag i relation till 18 medarbetare, vilka arbetar med:
* Avdelningens gemensamma Mottag
* Skadligt bruk och beroende
* Myndighetsutövning äldre
Du leder och fördelar arbetet, ansvarar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Till ditt stöd har Mottaget en verksamhetsansvarig på 50 procent. Vi arbetar med tillitsbaserad styrning och ledning. En ledningsfilosofi som bygger på ömsesidigt förtroende mellan ledning, medarbetare och medborgare.
Hos oss är det viktigt att arbeta teamövergripande - vi möter behoven och anpassar oss efter vår målgrupp. Du blir en del av en avdelning med fyra enheter: Barn och Unga, Vuxen, Socialpsykiatri och LSS samt Arbetsmarknad och försörjning.
Som enhetschef ingår du i vår ledningsgrupp bestående av tre ytterligare kollegor och avdelningschef. Vi strävar efter enhetlighet, gemensam riktning och att hjälpas åt i det dagliga arbetet. Vi tror på att leda tillsammans med öppenhet, prestigelöshet och ett starkt fokus på medborgarens bästa. I vårt arbete utgår vi från en gemensamt upparbetad målbild för 2026-2028. Den omfattar omställningsarbetet i linje med nya socialtjänstlagen och lägger också stort fokus på att skapa en arbetsmiljö som är hjälpsam, modig och trygg. Vi lägger stor vikt vid att finna just dig som vill bidra till ett lyhört, tydligt och engagerat ledarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Har B-körkort.
* Har tidigare chefserfarenhet inom socialt arbete.
* Är utvecklingsinriktad, ser möjligheter och vågar tänka nytt.
* Har förmåga att samarbeta, bygga relationer och skapa engagemang.
* Har ett strategiskt perspektiv men också förmågan att skapa goda förutsättningar för det operativa arbetet.
* Är tydlig, trygg och kommunikativ - du leder med både hjärta och struktur.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
