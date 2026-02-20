Enhetschef till hjärtavdelning på Lasarettet i Landskrona
2026-02-20
Gör skillnad. Varje dag.
Landskrona - Det lilla lasarettet med de stora möjligheterna!
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling.
Verksamhetsområdet (VO) internmedicin bedriver en internmedicinsk verksamhet som består av tre avdelningar med 14 vårdplatser vardera. Sjukhuset har också välfungerande mottagningsverksamheter, vårdvalsenheter samt en medicinsk akutmottagning för vuxna som är öppen måndag till fredag. Alla veckans dagar tar vi emot patienter från närliggande sjukhus, främst från Skåne universitetssjukhus (SUS) i Lund och Malmö, men även med direktinläggningar från mobilt team. Vi har i uppdrag att bedriva både öppen- och slutenvård med primärt upptagningsområde i Landskrona och Svalöv.
Hjärtavdelningen på Landskrona lasarett erbjuder avancerad hjärtsjukvård främst till patienter i Landskrona och Svalöv. På avdelningen utreds, vårdas och behandlas både akuta och icke akuta hjärtpatienter men även akut multisjuka äldre. Avdelningen har cirka 35 medarbetare inom yrkeskategorierna sjuksköterska, undersköterska och paramedicinare som arbetar på avdelningen och vi har sedan tidigare ett välfungerande samarbete med olika verksamheter inom SUS, såsom exempelvis hjärtintensiven (HIA) och thoraxintensiven (Thiva).
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/
Välkommen att vara med och leda hjärtavdelningen på Lasarettet i Landskrona!
Vi letar efter dig som tycker om utmaningar och som tillsammans med övriga medarbetare och chefer vill vara med att utveckla vården på vårt sjukhus. Är det kanske just du som är vår nya kollega?
I din roll som enhetschef har du ansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare, och leder verksamheten i riktning mot uppsatta mål. Du tar initiativ till förändring och arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet. Med ett coachande och närvarande ledarskap skapar du engagemang genom att ge feedback, utvärdera prestationer, främja samarbete och bidra till ett gott arbetsklimat. Du visar personlig omtanke, identifierar medarbetarnas styrkor och utvecklingsbehov i relation till verksamhetens uppdrag och arbetar fortlöpande med att utveckla dessa. Därutöver organiserar och strukturerar du enheten på ett resultateffektivt sätt samt följer upp verksamheten kontinuerligt för lärande och vidareutveckling.
Tillsammans med avdelningsansvarig läkare driver du kontinuerligt förbättringsarbete med fokus på patientsäkerhet, medicinsk kvalité, en effektiv arbetsorganisation och en god arbetsmiljö. Till din hjälp har du också teamledare, utbildningssjuksköterska och chefsstöd. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Vidare vill vi att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat som chef. Har du erfarenhet inom hjärt- och/eller akutsjukvård ser vi det som starkt meriterande.
Du som söker har en genuin vilja att leda och driva utveckling. Ditt ledarskap kännetecknas av engagemang och en god förmåga att inspirera och entusiasmera dina medarbetare. Du är resultatorienterad och skapar effektiva arbetssätt och samarbetsformer med fokus på kvalitet, tillgänglighet och en god patientupplevelse. Som trygg ledare inger du lugn även under perioder med högt tempo och har förmåga att förena flexibilitet med tydlighet. Du står för fattade beslut, mål och strategier och kommunicerar dem på ett tydligt sätt. Din kommunikativa förmåga bidrar till goda relationer och samverkan, både inom och utanför enheten. Därutöver är du en kreativ och analytisk problemlösare med helhetssyn, som snabbt tar till dig ny kunskap och förutser utmaningar.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
