Enhetschef till Hjärtavdelning arytmi i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjukvårdschefsjobb / Lund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lund
2025-12-19
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en trygg och engagerad ledare som vill ta ansvar för att utveckla både människor och verksamhet inom hjärtsjukvården? Då kan tjänsten som enhetschef för Hjärtavdelning arytmi i Lund var rätt för dig!
På Hjärtavdelning arytmi ges högspecialiserad personcentrerad vård till patienter med hjärtrytmrubbningar. Hjärtavdelningen består av både elektiv och akut verksamhet. I enheten ingår även en inskrivningsmottagning och pre-operativ hjärtsjukvård. Vi tar emot patienter från akutmottagningen, hjärtintensiven och andra sjukhus i södra regionen.
Hos oss på Hjärtavdelning arytmi arbetar drygt 30 mycket kompetenta medarbetare, som inbegriper sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare, som tillsammans ger vård för patientens bästa.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu dig som vill arbeta som enhetschef hos oss!
Som enhetschef arbetar du både operativt och strategiskt i ett nära samarbete med enhetsansvarig läkare. I uppdraget har du ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. En viktig del i rollen är det utvecklande ledarskapet, där du coachar och stödjer medarbetare samt tar vara på kompetens och engagemang. Du arbetar aktivt med medarbetar- och arbetsmiljöfrågor genom att tydliggöra och kommunicera verksamhetens mål och uppdrag samt genom att skapa delaktighet och ansvarstagande i arbetsgruppen. Du skapar även förutsättningar för att verksamheten ska fortsätta utvecklas och för att arbetssätten ska bidra till den bästa vården för patienten.
Som enhetschef rapporterar du till områdeschefen inom område hjärtmedicin och ingår i närledningsgruppen tillsammans med övriga enhetschefer, enhetsansvariga läkare, områdeschef och sektionschef i Lund. I närledningsgruppen driver ni tillsammans operativa och strategiska frågor inom hjärtområdet.
Som chef hos oss får du en omfattande introduktion och du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter inom chefs- och ledarområdet, men också av individuell ledarskapsutveckling utifrån ditt behov. Vi erbjuder ett meningsfullt, spännande och varierat arbete tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare och chefskollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård alternativt annan utbildning som vi bedömer relevant för tjänsten i kombination med gedigen ledarerfarenhet. Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvård. Ledarskapsutbildning och erfarenhet från avdelningsverksamhet samt hjärtsjukvård ser vi som meriterande. Vidare värdesätter vi erfarenhet av att skapa goda samarbeten och utveckla arbetsgrupper, gärna med olika kompetensområden och professioner, och ett intresse för arbetsrättsliga frågor. Du behöver behärska det svenska språket obehindrat, både i tal och skrift.
Som enhetschef för Hjärtavdelning arytmi behöver du vara en närvarande ledare som står trygg i egna ställningstaganden och värderingar, visar mod och har förmåga att driva utveckling. Du är stabil och uthållig, med förmåga att hålla fokus på verksamhetens mål över tid.
Du har förståelse för de olika professionerna som utgör teamet kring patienten samt ser det som självklart att inkludera medicinska aspekter i beslut för verksamheten. I din roll som enhetschef är det viktigt att du kan se enheten och verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv, att ni gemensamt kan fatta och genomföra beslut samt följa upp resultat. Ditt intresse för människor och din kommunikativa förmåga gör att du har lätt för att skapa goda relationer och kan samverka såväl inom som utom enheten. Vi vill att du leder med tillit, lyhördhet, tydlighet och prestigelöshet och att du värdesätter samarbete med medarbetare såväl som kollegor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Hjärtligt välkommen med din ansökan!
För facklig kontakt
• Maria Paulin, Vision, 046-17 28 25, maria.paulin@skane.se
• Zyrafete Ramosaj, Kommunal, 010-442 79 55
• Gabrielle Erlandsson, Vårdförbundet, gabrielle.erlandsson@skane.se
