Enhetschef till hjälpmedelsmottagningen i Lund
Hjälpmedel är ett verksamhetsområde inom förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel med ansvar för samtliga hjälpmedelsområden som finansieras av Region Skåne. Här ingår hjälpmedel till personer med rörelse-, syn-, hörsel-, kommunikations- och kognitionsnedsättningar, medicinska behandlingshjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel samt läkemedelsnära produkter. I Skåne är ansvaret för hjälpmedelsområdet rörelse, kommunikation och kognition uppdelat mellan kommunerna och Region Skåne, där regionen hanterar hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 20 års ålder och kommunerna för personer över 20 år.
Hjälpmedelsverksamheten består av två områden, ett för patientnära arbete samt ett område för order och logistik. Området Mottagningar består av fem hjälpmedelsmottagningar på fyra orter i Skåne. En av mottagningarna har ett skåneövergripande uppdrag kring bland annat kommunikations-, syn och kognitionshjälpmedel. Resterande fyra mottagningar arbetar med utprovning, service och anpassning av barnhjälpmedel och elrullstolar både geografiskt och utifrån ett funktionsinriktat ansvar över hela Skåne. Vi arbetar processbaserat med ständiga medarbetardrivna förbättringar utifrån Leanfilosofin. Det innebär att involvera alla medarbetare i verksamhetens förbättringsarbete och att uppmuntra till att ständigt söka efter möjligheter till förbättring.
På hjälpmedelsmottagningen i Lund är vi ca 15 medarbetare från olika professioner såsom enhetssekreterare, hjälpmedelstekniker och hjälpmedelskonsulenter där vi arbetar tillsammans med patienten i fokus. Alla våra mottagningar präglas av respektfullt bemötande, positivt engagemang, nära samarbete och bred kompetens. Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en engagerad chef och ledare som vill vara en del av att driva den fortsatta utvecklingen inom området hjälpmedelsmottagningar.
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal. Rollen innebär att du leder och fördelar arbetet inom enheten samt ansvarar för en av fyra skåneövergripande funktionsinriktningar. Du är en trygg ledare och agerar som en förebild genom att leva efter våra värderingar välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Därutöver bidrar du med nytänkande och inspiration till både medarbetare och kollegor. En viktig del i rollen är det närvarande ledarskapet där du coachar och stödjer medarbetare samt tillvaratar deras kompetens och engagemang. Genom att visa personlig omtanke och öppna upp för dialog har du lätt för att skapa delaktighet. Mycket av enhetens arbete sker i samverkan med både interna och externa aktörer, där du är delaktig och bidrar till goda relationer och samarbeten.
Du ingår i ett team med fem enhetschefer i områdets ledningsgrupp, där du rapporterar direkt till områdeschefen. Vi lägger stor vikt vid samarbetet i chefsarbetslaget så det är viktigt att du är en van lagspelare samt är med och bidrar till ett starkt team. Planering såväl som prioritering sker i samråd och dialog med områdeschef och dina enhetschefskollegor. Hos oss finns det mycket goda förutsättningar att påverka, förbättra och utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och medarbetare. Resor förekommer eftersom vi samarbetar mellan enheterna.Kvalifikationer
Som person har du en god självkännedom samt en tydlig kommunikation som speglas i ditt ödmjuka sätt att leda. Du arbetar aktivt med att utveckla både dig själv, medarbetare och verksamhet. Därtill coachar du dina medarbetare för att nå deras fulla potential samt ser möjligheter, både för medarbetare och för verksamhet. Ditt ledarskap präglas av trygghet, självreflektion och vilja att leda med personlig omtanke och utveckling. Du arbetar för att leda och utveckla värdeskapande processer och rutiner samt förstår vikten av att skapa ett bra och utvecklande arbetsklimat genom engagemang, arbetsglädje och samarbete.
För att nå framgång i rollen som enhetschef har du förmågan att se helheten för verksamheten. Du kan tänka strategiskt och långsiktigt samtidigt som du är strukturerad och kan koordinera, prioritera och delegera det dagliga arbetet. Vidare har du ett serviceinriktat förhållningssätt som präglas av gott bemötande, respekt, prestigelöshet och flexibilitet. Då vi är måna om att hitta rätt person till tjänsten kommer stort vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Vi välkomnar dig som har en högskoleexamen inom hälso- och sjukvård eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Därtill är goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift ett krav. Har du tidigare ledarerfarenhet är det en fördel, men vi uppmuntrar även dig som inte har den erfarenheten att söka tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av patientnära arbete och/eller som förskrivare. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet från hjälpmedelsverksamhet eller arbete med hjälpmedelsverksamhetens målgrupper. Har du genomfört utbildningen Framtida chefer är det meriterande för tjänsten.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan en eventuell anställning. Välkommen med din ansökan!
