Enhetschef till hemtjänsten, Vård och omsorgsförvaltningen, Sjöbo kommun
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Ledning/Administration / Sjukvårdschefsjobb / Sjöbo Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sjöbo
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.
Var med och forma framtidens omsorg, och gör skillnad varje dag!
Är du en ledare som brinner för både människor och utveckling? I Sjöbo kommun söker vi nu en enhetschef till en av våra hemtjänstgrupper, en roll där du får kombinera strategiskt ledarskap med närvaro i vardagen. Här får du möjlighet att påverka, förbättra och utveckla vår verksamhet i en tid av förändring och nya möjligheter.
Hos oss blir du en del av Vård- och omsorgsförvaltningen, som omfattar äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt kommunens måltidsverksamhet. Tillsammans arbetar vi för att förverkliga vår gemensamma vision: Ett gott liv varje dag.
Som enhetschef inom hemtjänsten har du ett brett och meningsfullt ansvar. Du leder och planerar verksamheten utifrån politiska beslut, styrdokument och budgetramar, och ser till att våra insatser håller hög kvalitet. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi och är en närvarande chef som både inspirerar och stöttar. I ditt arbete ingår också att driva förbättringsarbete och att skapa en kultur där utveckling och lärande är en naturlig del av vardagen.
Du blir en del av ett engagerat chefsteam med andra enhetschefer inom hemtjänst och särskilt boende. Vi arbetar nära varandra och leds av en erfaren verksamhetschef, vilket ger dig både stöd och utrymme att växa i din roll.
Vi erbjuder dig en arbetsmiljö som präglas av samarbete, engagemang och delaktighet. Här finns möjlighet att påverka både hur vi arbetar idag och hur vår verksamhet kommer att se ut i framtiden. Vi satsar extra på hälsofrämjande ledarskap och friskfaktorer, och vi ger dig goda möjligheter till kompetensutveckling genom vårt personalpolitiska program Sjöbo - En arbetsplats vi skapar tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom social omsorg, socionomprogrammet, sjuksköterskeutbildning eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet från vård och omsorg, gärna i kombination med ledarerfarenhet. Som person är du trygg och närvarande, med förmåga att skapa arbetsglädje, tydlighet och samsyn i arbetsgruppen. Du ser helheten och vill bidra till att utveckla hela äldreomsorgen i kommunen.
Placeringen är i Sjöbo och tillträde sker enligt överenskommelse.
Är du redo att leda med både hjärta och resultatfokus? Välkommen att skicka in din ansökan och bli en del av vårt team tillsammans skapar vi ett gott liv, varje dag.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på.
Inför en anställning på vård-och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
