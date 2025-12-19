Enhetschef till hemtjänst i Norra innerstadens stadsdelsförvaltning
Stockholms kommun / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Äldreomsorgsavdelningen inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning består av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, biståndsbedömning och hälsofrämjande enheter.
I tillägg till detta har äldreomsorgsavdelningen även avdelningsstöd med verksamhetsutvecklare, dietister, arbetsterapeuter etc. Området hemtjänst är indelat i sex olika team baserat på geografiska arbetsområden.
Vi söker nu en trygg och engagerad enhetschef till Team Gärdet. Team Gärdet är en enhet bestående av ca 40 tillsvidareanställda medarbetare. Enheten leds av enhetschef som stöttas av en administratör och en planerare.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i Stockholms största stadsdelsförvaltning. Inom förvaltningen arbetar vi aktivt för att vidhålla en verksamhet av hög kvalitet och det finns många stödfunktioner för dig som chef. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att kunna erbjuda bästa möjliga äldreomsorg till våra invånare. Som enhetschef inom hemtjänsten får du ett varierande uppdrag där du kan påverka framtidens äldreomsorg genom att inspirera och motivera till utveckling och måluppfyllelse. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Din roll
Som enhetschef har du ansvar för personal, ekonomi och verksamhet på din enhet. Du utvecklar verksamheten tillsammans med dina medarbetare och skapar resultat i enlighet med uppdraget och verksamhetsmålen. I ledarskapet är du en förebild för medarbetare och en normsättare för förvaltningens värderingar genom att hantera krav och förväntningar från både ledning och medarbetare på ett professionellt sätt. Du är närvarande och främjar en god arbetsmiljö samt skapar goda förutsättningar för medarbetarna att ta ansvar, ha inflytande och delaktighet utifrån sin kompetens.
Du rapporterar till områdeschef och ingår tillsammans med de andra fem enhetscheferna i ledningsgruppen för hemtjänstområdet. Vi förväntar oss att du aktivt deltar i hela områdets utvecklingsarbete och delar med dig av dina tankar och din erfarenhet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning som bedöms relevant för tjänsten,
Aktuell och flerårig chefserfarenhet med personal-, budget- och verksamhetsansvar inom äldreomsorgen, gärna hemtjänst,
Flerårig erfarenhet från hemtjänst,
Hög digital mognad och systemvana.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från politiskt styrd organisation, gärna Stockholms stad,
Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling.
Stockholms stad har en chefsprofil med fem kompetenser som är viktiga att stadens chefer besitter. Chefsprofilen skapar samsyn inom staden för att säkerställa kvalitet och effektivitet i verksamheten samt en god arbetsmiljö. Följande kompetenser ingår i chefsprofilen och ses som särskilt viktiga kompetenser för chefsuppdraget:
• Helhetssyn
• Utvecklingsinriktad
• Mål- och resultatorienterad
• Tydlig
• Samarbetsförmåga
Som enhetschef har du helhetssyn och tar hänsyn till det större perspektivet. Du ser till hela verksamhetens samt förvaltningens bästa i agerande och beslut. Du är proaktiv och drivande i innovations- och utvecklingsarbete, främjar nytänkande och engagerar dina medarbetare. Du arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och involverar medarbetarna i resultat, analys och förbättringar av metoder och arbetssätt. Tillsammans med dina medarbetare arbetar du för att skapa värde med stockholmarnas fokus.
Du kommunicerar på ett tydligt sätt och är en förebild för andra genom att agera utifrån vision, policys och fattade beslut. Du samarbetar bra med andra och kommunicerar på ett lyhört sätt. Du är en ledare som arbetar utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt gentemot dina medarbetare, kollegor och kunder. Du är också medveten om vikten av god samverkan och fokuserar på att hitta gemensamma nämnare i dina samverkansrelationer och i dina samarbeten med stödfunktioner.
Vid intervjun kommer vi lägga stor vikt vid kompetenserna i enlighet med stadens chefsprofil.
Övrigt
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Rekryteringsprocessen kommer bestå av intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning. Vi strävar efter en fördomsfri, jämförbar och objektiv rekryteringsprocess där arbetspsykologiska tester är ett komplement i helhetsbedömningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7242". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Område hemtjänst Kontakt
Michaela Kalén, rekryteringskonsult michaela.kalen@stockholm.se 08-50811727 Jobbnummer
9654334