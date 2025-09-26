Enhetschef till hälso- och sjukvårdsorganisationens korttidsverksamhet
2025-09-26
Vård- och äldreförvaltningen är en av Borås Stads största förvaltningar med drygt 2 600 medarbetare. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på dem vi är till för. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.
Nu söker vi dig som vill leda vårt hälso- och sjukvårdsteam som är knutet till förvaltningens korttidsverksamheter.
I förvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, farmaceuter, undersköterskor och rehabiliteringsassistenter fördelade i tio hälso- och sjukvårdsteam. Totalt är vi ca 300 personer som tillsammans utvecklar den kommunala hälso- och sjukvården för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård, nu och i framtiden.
Korttidsvistelse är ett biståndsbedömt stöd enligt socialtjänstlagen och beviljas av biståndshandläggare. Korttid beviljas av olika skäl, till exempel stort behov av omvårdnad eller hälso- och sjukvård som inte kan tillgodoses i hemmet, vård vid livets slut eller som avlösning för anhöriga. De enhetschefer som ansvarar för förvaltningens korttidsverksamheter ansvarar också för omvårdnadspersonalen som arbetar där, medan du i ditt uppdrag leder de sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter som arbetar med korttidsvård. Ni har dagligen ett tätt samarbete för att kunna erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård med patientens bästa i fokus.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt, utmanande och omväxlande arbete i trivsamma lokaler. Din kontorsarbetsplats finns på Ramnåsgatan i Borås med närhet till både centrum, det natursköna parkområdet vid Ramnasjön samt stadens resecentrum med buss- och tågförbindelser.
Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för enhetens kvalitet, personal och ekonomi. Du arbetar både strategiskt och operativt och du säkerställer att din enhet arbetar utifrån verksamhetens, förvaltningens och stadens mål och styrdokument. Tillsammans med dina medarbetare driver du det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklar verksamheten i syfte att säkerställa en god och säker vård för våra patienter både på kort och lång sikt. Pågående utvecklingsarbeten är bland annat omställningen till Nära vård i samverkan med andra vårdgivare samt välfärdsteknik och arbetet med våra kvalitetsregister.
Rollen som enhetschef innefattar många kontaktytor med medarbetare, patienter och anhöriga. Du samarbetar dagligen och i stor utsträckning med andra enheter, förvaltningar, myndigheter och externa vårdgivare, exempelvis vårdcentraler. En god samverkan med förvaltningens fackliga parter är också en naturlig del i ditt uppdrag.
Du ingår i hälso- och sjukvårdsorganisationens ledningsgrupp. Möjligheterna till stöd och bollplank i din arbetsvardag finns bland annat i form av chefskollegor, verksamhetschef, verksamhetens administrativa samordnare, HR, ekonomifunktionen och förvaltningens kvalitet- och utvecklingsenhet.
Övrig information
Borås Stad har många förmåner, exempelvis erbjuds du utöver friskvårdsbidraget tillgång till våra badhus och friluftsanläggningar samt en mängd aktiviteter som vår prisbelönta personalförening MerKraft anordnar. I tjänsten ingår inlöst övertid och du har ett förmånligt flextidsavtal för att kunna förena arbete och privatliv på ett bra sätt. Vi erbjuder också goda möjligheter till utbildning och ledarskapsutveckling och det finns möjlighet att växla semesterdagstillägget mot extra lediga semesterdagar.
Intervjuer är planerade till den 17 och 20 oktober.
Det kan bli aktuellt med tester.
Kvalifikationer
Du som söker har flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef, och vi ser helst att åtminstone en del av den chefserfarenheten är från hälso- och sjukvård. Har du arbetat som chef inom kommunal primärvård ser vi det som meriterande.
Du har en universitets- eller högskoleexamen (lägst kandidatexamen) inom hälso- och sjukvård. Om du är legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska är det meriterande. Annan universitets- eller högskoleexamen (lägst kandidatexamen) som arbetsgivaren bedömer likvärdig kan vara aktuell, då i kombination med lång erfarenhet som chef inom hälso- och sjukvårdssektorn.
Vi förutsätter att du har ett tillitsbaserat ledarskap och att du som chef är närvarande och lyhörd. Genom delaktighet och inflytande tillvaratar du medarbetarnas kompetens och engagemang. Du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer och du arbetar aktivt med samarbete och samverkan både internt och externt.
Du är modig, tydlig och trygg i dig själv och i din chefsroll och du har förmåga att se till helheten. Det är självklart för dig att driva verksamheten mot uppsatta mål på ett strukturerat sätt, och du är bra på att prioritera och fatta beslut. Du har också förmågan att kommunicera tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt på ett korrekt, respektfullt och pedagogiskt sätt.
Den pågående omställningen till en nära och mer personcentrerad vård påverkar den kommunala hälso- och sjukvården i stor utsträckning. Det är därför viktigt att du har ett utvecklings- och lösningsorienterat ledarskap och att du trivs med att leda i förändring.
