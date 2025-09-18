Enhetschef till hälso- och sjukvårdsenheten i Trosa
2025-09-18
Vill du arbeta som enhetschef i en kommun med korta beslutsvägar och stort fokus på utveckling? Nu söker vi dig som vill leda och driva hälso- och sjukvårdsarbetet vidare tillsammans med erfarna kollegor.
Vård- och omsorgskontoret i Trosa kommun består av cirka 300 medarbetare och ett tiotal enhetschefer, som tillsammans ansvarar för stöd, service och omvårdnad enligt SoL, LSS och HSL.
Hälso- och sjukvårdsenheten har 36 medarbetare och omfattar ett sjukskötersketeam och ett rehabteam. Ledningen består av en enhetschef och en biträdande chef. Kommunens ansvar inom hälso- och sjukvård gäller hemsjukvård och särskilda boenden, och innefattar insatser från sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor.
Vår enhet har en central roll i vård- och omsorgskontorets kompetensutveckling. På vårt kliniska träningscentrum (KTC) erbjuder vi utbildning bland annat inom området förflyttning och färdighetsträning med hjälp av avancerad teknik, exempelvis genom simuleringar på vårddockan Anne. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla digitala arbetssätt inom hemsjukvården, utveckling kring olika rehabiliteringsområden och etablera nya arbetssätt för palliativ vård.
VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG SOM ENHETSCHEF HOS OSS?
Som enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten får du en nyckelroll i utvecklingen av framtidens vård- och omsorg i Trosa kommun. Tillsammans med engagerade medarbetare och biträdande chef ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet, samtidigt som du driver verksamheten framåt med fokus på kvalitet, trygghet och invånarnas behov.
I rollen ingår ett helhetsansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö, liksom metodutveckling och kontinuerlig översyn av rutiner och riktlinjer. Du håller dig uppdaterad inom lagstiftning, föreskrifter och kunskapsbaserade arbetssätt, och du vågar tänka nytt när det gynnar både brukare, medarbetare och organisationen i stort.
Som chef i vår organisation är du en viktig kulturbärare och förändringsledare. Du skapar förutsättningar för delaktighet och engagemang, och tar till vara på den kompetens som finns i teamet. Rollen innebär ett nära samarbete med andra professioner inom kommunen, med fokus på samverkan för brukarens bästa. Du rapporterar till vård- och omsorgschefen och ingår i ett erfaret chefsteam som tillsammans tar ansvar för helheten. Här finns också ett gott stöd från centrala stödfunktioner inom ekonomi, HR och administration, liksom från vår medicinskt ansvariga sjuksköterska som driver kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården.
VEM SÖKER VI?
Vill du vara med och leda en enhet med stark kompetens, stort ansvarstagande och tydligt fokus på framtiden? Vi söker dig som vill kombinera vardagsnära ledarskap med långsiktig utveckling, i nära samarbete med kollegor, medarbetare och verksamhet.
Du som söker är/har:
• legitimation som sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut
• tidigare chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård, gärna i kommunal verksamhet
Du är en närvarande ledare som bygger struktur, riktning och tillit. Du leder genom andra och arbetar systematiskt för att skapa goda förutsättningar för dina medarbetare att göra ett bra jobb, både idag och i framtiden.
Du är kommunikativ och lyhörd, och använder samtalet som verktyg. Du är van att samtala och diskutera även kring svåra frågor. Du noterar och är uppmärksam när något skaver, ställer frågor som leder vidare och hjälper andra att sätta ord på det som kanske ännu inte är uttalat.
Du har ett starkt intresse för arbetsmiljö och vet att trygga, delaktiga medarbetare är grunden för både kvalitet och utveckling. Du har lätt för att se helheten och bidrar till den gemensamma riktningen för hela vård- och omsorgskontoret, inte bara din egen enhet. Det innebär att du ser möjligheter till samverkan, gemensamma arbetssätt och en effektiv användning av resurser.
VAD ERBJUDER VI?
Trosa är en liten kommun med stora ambitioner. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande chefsuppdrag i en organisation som satsar på kvalitet, samverkan och utveckling. Här får du möjlighet att arbeta långsiktigt, med ett starkt stöd runt dig och med medborgarnas bästa i centrum. Hos oss får du bland annat:
• centralt chefsstöd i frågor kring personal, ekonomi, kommunikation, IT
• regelbundna chefsträffar med övriga chefskollegor i kommunen
• gemensam introduktionsdag för alla nyanställda i kommunen
• friskvårdsbidrag och en mängd olika friskvårdsaktiviteter via SuntLiv
• semesterväxling
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
REGISTERUTDRAG
Den som erbjuds tjänst inom Vård- och omsorgskontoret i Trosa kommun ska visa upp utdrag ur sitt belastningsregister. Ett sådant utdrag behöver beställas av personen själv, via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Det är viktigt att valet "HVB hem" görs vid beställning av utdraget för att alla eventuella brott ska komma med i utdraget.
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju redan innan sista ansökningsdatum gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Detta är ett heltidsjobb.
Trosa kommun
Vård- och omsorgschef
Fredrik Yllman fredrik.yllman@trosa.se 0156-521 15
9515530