Enhetschef till Hälso- och sjukvården i Ystad kommun
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2026-06-04
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Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens kommunala hälso- och sjukvård?
Ystads kommun söker en utvecklingsdriven enhetschef med intresse för förebyggande arbete och samverkan där uppdraget erbjuder möjlighet att leda och utveckla verksamheter som bidrar till ökad självständighet, delaktighet och livskvalitet för kommuninvånarna.
Den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett lagstadgat krav på samordning och samverkan för individer de delar ansvar för. Det pågår samtidigt flera omställningar där Nära vård och nya Socialtjänstlagen har krav på samverkan och gemensamt fokus på personcentrerade, samordnade, hälsofrämjande och förebyggande insatser samt ökad tillgänglighet och kvalitet. En viktig del av uppdraget är att utveckla arbetssätt som stödjer omställningen till Nära vård, där insatser i högre grad utformas utifrån individens behov och där samverkan mellan olika professioner, verksamheter och huvudmän är en naturlig del av vardagen.
En viktig del av uppdraget är att utveckla arbetssätt som stödjer omställningen till Nära vård, där insatser i högre grad utformas utifrån individens behov och där samverkan mellan olika professioner, verksamheter och huvudmän är en naturlig del av vardagen.
Du leder verksamheter och team med hög kompetens och ansvarar för medarbetare med flera olika professioner. Uppdraget ställer krav på ett tillitsbaserat och professionellt ledarskap där medarbetarnas kunskap tas tillvara samtidigt som verksamheten utvecklas mot gemensamma mål. Genom ett närvarande och tydligt ledarskap skapar du förutsättningar förgod samverkan, kvalitet, patientsäkerhet, utveckling och god arbetsmiljö.
Du ingår i ledningen för hälsa- och sjukvårdsenheten tillsammans med övriga enhetschefer, verksamhetschef HSL och medicinskt ansvariga funktioner. Tillsammans drivs utvecklingen av en modern, personcentrerad och hållbar kommunal hälso- och sjukvård.
I rollen ansvarar du för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du leder, planerar, följer upp och utvecklar verksamheten utifrån socialnämndens mål och förvaltningens strategiska inriktning. Uppdraget innebär också att skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling, engagemang och delaktighet.Kvalifikationer
För att lyckas i uppdraget krävs följande:
• Erfarenhet av chefskap med ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö.
• Erfarenhet av kommunal hemsjukvård.
• Relevant högskole- eller universitetsutbildning, så som utbildning inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, beteendevetenskap, folkhälsa eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• God kännedom om både Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL)
Det är särskilt meriterande om du har något av följande:
• Erfarenhet av förebyggande, hälsofrämjande eller personcentrerat arbete samt förståelse för hur tidiga insatser kan bidra till ökad livskvalitet och minskat behov av mer omfattande vård- och omsorgsinsatser.
• Erfarenhet av att leda kunskapsintensiva verksamheter med legitimerad personal eller verksamheter med höga krav på kvalitet, patientsäkerhet och professionellt ansvar.
• Arbetat i politiskt styrd verksamhet.
Som person är du utvecklingsorienterad och ser möjligheter att skapa långsiktiga effekter genom förebyggande arbete. Du har förmåga att omsätta strategiska mål till konkreta insatser och att skapa engagemang kring förändring och utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328997". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Therese Lindström 0411-57 73 28 Jobbnummer
9946807