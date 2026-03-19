Enhetschef till hälso- och sjukvård, särskilt boende
Vill du leda engagerade medarbetare och bidra till en trygg vardag för äldre? Då kan du vara vår nya enhetschef!
Vilka är vi?
Vård- och omsorgskontorets huvuduppdrag är att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg i huvudsak för äldre och i dessa möten göra skillnad. Vi ansvarar även för att tillhandahålla mat till förskola, skola och vård- och omsorgskontorets verksamheter.
Tillsammans skapar vi en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp. Grunden i vårt arbete är ett personcentrerat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov.
Läs gärna mer om vård- och omsorgskontoret och vårt erbjudande: vård- och omsorgskontoret
Den kommunala hälso- och sjukvården består av 12 enheter där 4 av dessa riktar sig mot hälso- och sjukvård inom särskilt boende. Nu söker vi en engagerad enhetschef till vårt team på hälso- och sjukvård med inriktning mot särskilt boende (SÄBO) spår 5. Vi ansvarar för de hälso- och sjukvårdsinsatser som bedrivs på de särskilda boenden som är knutna till enheten.
Som enhetschef utgår du från Hantverkargatan 51 och medarbetargruppen består av ca 25 sjuksköterskor samt fysio- och arbetsterapeuter. Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Rollen som enhetschef innebär ett varierande och meningsfullt uppdrag där du får möjlighet att göra skillnad på riktigt. Du ansvarar för att leda och följa upp verksamheten och driver även utvecklings- och förbättringsarbeten utifrån såväl politiska- som ledningsuppdrag och mål.
Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar och du leder dina medarbetare på distans då dessa är verksamma ute på de särskilda boenden som leds av andra chefer. Rollen innebär således nära samverkan med enhetscheferna och omvårdnadspersonal ute på de respektive boendena för att gemensamt hitta arbetssätt som leder till en god vård och omsorg. Vidare har du även nära kontakt med aktörer inom Region Östergötland.
Hos oss blir du del av en engagerad chefsgrupp med stor vilja att bidra och jobba framåt, med fokus på leverans och helhet.
För att du ska få så goda förutsättningar som möjligt i uppdraget erbjuds du en verksamhetsnära introduktion samt en kommunövergripande chefsintroduktion. På vård- och omsorgskontoret finns även centrala stödfunktioner inom exempelvis bemanning, schemaläggning och ekonomi.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Du har tidigare chefserfarenhet och vi ser positivt på om du tidigare har lett legitimerad personal. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. Om du har erfarenhet av att leda i samverkan är även detta något vi ser positivt på.
Du har kunskaper i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Vi söker dig som är en trygg och pålitlig ledare som drivs av att coacha och utveckla individer så att de når sin fulla potential. Du kommunicerar tydligt dina förväntningar och anpassar din ledarstil efter individ och situation.
Du har god självkännedom och är medveten om dina styrkor och svagheter samt hur ditt beteende påverkar människor i din omgivning. Du trivs i samarbetet med andra och delar aktivt med dig av information, erfarenhet och kunskap för att bidra positivt till dina samarbetsparter.
Vi ser även att du har en hög organisatorisk medvetenhet och förståelse för hur struktur, politik och målsättning inverkar i olika situationer och frågeställningar. Du är flexibel i ditt förhållningssätt och har lätt att anpassa dig utifrån förändringar, nya arbetssätt och situationer.
Vidare har du även goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Du har B-körkort då du behöver kunna ta dig till de särskilda boenden som ingår i ditt ansvarsområde.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis
Sista ansökningsdatum: 12 april
Kontakt: Vid frågor gällande tjänsten och verksamheten, kontakta verksamhetschef Anneli Granath på anneli.granath@norrkoping.se
och vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Anna Mellqvist på anna.mellqvist@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se
