Enhetschef till hälso- och sjukvård, rehabilitering
2026-04-22
Hälso- och sjukvården är en del av Socialkontoret där även Äldreomsorgen, Funktionsstöd, Individ- och familjeomsorgen samt Administration och digitalisering finns med sina verksamheter. Vi är det största kontoret i kommunen med ca 1200 medarbetare.
Socialkontoret är just nu inne i en fas som präglas av nytänkande och kvalitet. Vi vill följa med i den utveckling som sker runt omkring oss, förbättra våra metoder, följa med i teknikutveckling och öka brukar- och patientinflytandet för att på bästa sätt göra skillnad och skapa kvalité i de insatser vi genomför och säkerställa vår framtid där omställningen till nära vård och framtidens socialtjänst har en stor plats.
Vi vill också skapa en arbetsorganisation där våra medarbetare kan trivas, utvecklas och få känna att de är med och bidrar till att uppnå våra gemensamma mål. Vårt mål de kommande åren framåt är att skapa en verksamhet där medarbetare får tydlighet och där mandat och beslut ligger längre ut i organisationen.
Du är placerad i helt nya väl anpassade lokaler på Helheten - Centrum för vård och hälsa. Tillsammans med övriga andra enhetschefer ingår du i verksamhetens ledningsgrupp, som även innefattar verksamhetsutvecklare inom specialistområden och leds av verksamhetschef.
I samma hus finns även hela den kommunala hemtjänsten placerad.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Som enhetschef för rehabenheten blir du en viktig del i ledningsgruppen inom enheten Hälso- och sjukvård. Du leder en enhet med hög kompetens och stort engagemang. I rollen ingår även ett särskilt utvecklingsuppdrag där du arbetar nära enhetschefer för sjuksköterskeenheten inom särskilda boenden och ordinärt boende.
Det täta samarbetet mellan våra enhetschefer är en viktig del av organisationen och skapar goda förutsättningar för gemensamt lärande, innovation och förändringsarbete. Det ger också stora möjligheter att påverka arbetssätt, kvalitet och utveckling i våra närliggande verksamheter.
Tillsammans med dina medarbetare driver du förändrings- och förbättringsarbete, utvecklar nya arbetssätt och digitala lösningar och bidrar till en effektiv och välfungerande organisation där patientens behov alltid står i centrum.
Du skapar förutsättningar för ett strukturerat, professionellt och personcentrerat arbetssätt och bidrar till att utveckla en vård som är trygg, nära och hållbar.
Du kommer att leda och företräda en erfaren och ambitiös medarbetargrupp bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabassistent och hjälpmedelstekniker, inom ordinärt boende, särskilt boende och LSS.
Du ansvarar för den egna verksamhetens personalfrågor, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitetsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är/har:
* fysioterapeut, arbetsterapeut eller har annan utbildning som kan bedömas som likvärdig inom rehabilitering.
* flerårig erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård och är väl insatt i lagstiftning som styr verksamhetsområdet.
* god förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar.
* god vana av att använda IT som ett stöd i arbete, till exempel Officepaketet, Teams odyl.
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
* B-körkort.
Det är också meriterande om du har:
* tidigare chefs-/ledarerfarenhet
* tidigare arbetat med förändrings- och förbättringsarbete inom kommunal hälso- och sjukvård och då området rehabilitering.
* utbildning/kunskap inom ledarskap, grupputveckling och/eller förändringsledning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du är en ledare med stort fokus på kvalitet, redo för att kroka arm med socialkontoret och möta välfärdens kommande utmaningar. Som person är du kommunikativ och tydlig samt har god förmåga att skapa dig en helhetssyn. Du har en positiv framtoning, ser möjligheter och tycker om utmaningar. Du är en trygg och lyhörd person som trivs och drivs i mötet med dina medarbetare och har ett intresse i att se dem utvecklas.
Du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister tas på slutkandidat innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
645 80 STRÄNGNÄS
För detta jobb krävs körkort.
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård
Verksamhetschef
Marina Järleros Kantermo Marina.JarlerosKantermo@strangnas.se 0152 295 70
