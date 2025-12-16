Enhetschef till hälso- och sjukvård, ordinärt boende
2025-12-16
Hälso- och sjukvården är en del av Socialkontoret där även Äldreomsorgen, Funktionsstöd och Individ- och familjeomsorgen finns med sina verksamheter. Vi är det största kontoret i kommunen med ca 1200 medarbetare.
Socialkontoret är just nu inne i en fas som präglas av nytänkande och kvalitet. Vi vill följa med i utvecklingen som sker i vår omvärld, förbättra metoder, följa med i teknikutvecklingen och öka brukar- och patientinflytandet för att på bästa sätt göra skillnad och skapa kvalité i de insatser vi genomför och säkerställa vår framtid. Utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet är Strängnäs kommuns värdeord, vilket ska genomsyra det arbete vi gör.
Vi vill skapa en organisation där våra medarbetare trivs, utvecklas och känner att de är med och bidrar till att uppnå våra gemensamma mål. Socialkontorets riktning de kommande åren är att skapa en verksamhet där medarbetare får tydliga målbilder, där mandat och beslut ligger längre ut i organisationen.
Vi söker nu en enhetschef till hälso- och sjukvård, ordinärt boende (hälso- och sjukvård i hemmet och LSS).
Som enhetschef för hälso- och sjukvård ordinärt boende, är du en av tre enhetschefer med ett huvudansvar för en av enheterna men med ett gemensamt ledarskap för hela verksamheten. Du ansvarar för verksamhetens personalfrågor, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitetsarbete huvudsakligen inom din enhet.
Du är placerad i helt nya väl anpassade lokaler på Helheten Centrum för vård och hälsa. Tillsammans med enhetschef för sjuksköterskor på särskilt boende och enhetschef för rehabilitering ingår du i verksamhetens ledningsgrupp. Gruppen innefattar även verksamhetsutvecklare inom specialistområden och leds av verksamhetschef. I samma hus finns även hela den kommunala hemtjänsten och utredningsenheten äldre placerad.Kvalifikationer
Vi söker dig som är/har:
* leg sjuksköterska eller annan, för rollen, relevant utbildning.
* flerårig erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård och är väl insatt i lagstiftning som styr verksamhetsområdet.
* flerårig aktuell chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, dvs personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar.
* god förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar.
* god vana av att använda IT som ett stöd i arbete, till exempel Officepaketet, Teams odyl.
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
* B-körkort.
Det är också meriterande om du har:
* tidigare erfarenhet av att arbeta som chef inom kommunal hälso- och sjukvård.
* dokumenterad utbildning/kunskap inom ledarskap, grupputveckling och/eller förändringsledning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du är en senior ledare med modernt ledarskap, redo för att kroka arm med socialkontoret och möta välfärdens kommande utmaningar.
Som person är du kommunikativ och tydlig samt har god förmåga att skapa dig en helhetssyn. Du har en positiv framtoning, ser möjligheter och tycker om utmaningar. Du är en trygg och lyhörd person som kan tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang och göra dem delaktiga i verksamheten.
Du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "343/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss Arbetsplats
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård Kontakt
Verksamhetschef
Marina Järleros Kantermo Marina.JarlerosKantermo@strangnas.se 0152 295 70 Jobbnummer
9645995