Enhetschef till hälso- och sjukvård, korttidsenheten Byalagsgatan

Vill du vara med och bidra med ett bra ledarskap för att fortsätta ha en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet? Vi utökar med en enhetschef och söker nu dig som vill leda vår grupp på korttidsenheten Byalagsgatan.
Korttidsenheten Byalagsgatan är en ny enhet i stadsdelen Lundby. Verksamheten har nyligen flyttat från Majorna till Lundby och vi sitter i nyrenoverade och anpassade lokaler sedan årsskiftet. Hit kommer patienter från 18 år med varierande diagnoser såsom fysisk funktionsnedsättning, progredierande sjukdom eller förvärvad hjärnskada. Många som kommer hit har drabbats mitt i livet och arbetet på enheten blir därför en viktig del av deras väg tillbaka.
Du kommer att ingå i en ledningsgrupp tillsammans med åtta enhetschefer, två kvalitetsutvecklare och verksamhetschef. Tillsammans tar ni ansvar för att driva och forma en kompetent och kostnadseffektiv verksamhet där samarbete, vårdkvalitet och patientsäkerhet är den gemensamma ambitionen.
Som enhetschef har du det operativa ansvaret för personal, ekonomi, verksamhet och arbetsmiljö. Dina medarbetare är legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. På ett positivt sätt tillvaratar och utvecklar du medarbetarnas kompetens och engagemang i skapandet av ett effektivt team. Att bidra till god samverkan inom förvaltningen och med övriga vårdgivare, är en av de viktigaste arbetsuppgifterna. För dig blir samverkan med enhetscheferna inom Förvaltningen för Funktionsstöd på Byalagsgatans korttidsenhet särskild viktig.
Verksamheten står inför spännande utmaningar och hos oss får du en viktig roll som enhetschef där du påverkar och formar framtidens hälso- och sjukvård i Göteborgs Stad. Du som enhetschef kommer att få en chef som värdesätter att du vågar prova nya sätt, tar aktivt del i ledningsarbete för att utveckla den kommunala hälso- och sjukvården och ser samverkan som en viktig del i uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet av arbete inom psykiatri, strokevård, traumavård eller neurologi. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som chef och det är en fördel om du varit chef för ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du är trygg i dig själv, tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt. Att bygga ett välfungerande team av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter ska vara en självklarhet och vi värdesätter att du är tydlig i din kommunikation samt har förmågan att sätta gränser när det behövs. För oss är det också viktigt att du som enhetschef har förmåga att skapa en gemensam vision för medarbetarna med inriktning mot utveckling av verksamheten och med fokus på dem vi är till för.
Välkommen med din ansökan! Vi planerar för intervjuer 14/1 och 16/1.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
