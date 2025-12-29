Enhetschef till Hälso och sjukvårdsenheten (HSE), Vikariat
Örebro kommun / Sjukvårdschefsjobb / Örebro Visa alla sjukvårdschefsjobb i Örebro
2025-12-29
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Nu söker vi efter en chefskollega som vill vara med och leda sjuksköterskor och arbetsterapeuter på Hälso- och sjukvårdsenheten. Tjänsten är ett vikariat under nuvarande enhetschefs tjänstledighet.
Om tjänsten
Du arbetar mot att följa politiska mål och beslut, samt att utveckla HSE utifrån förbättrad patientsäkerhet, kvalitet och nära vård. Som enhetschef arbetar du också nära utförarna i såväl Örebro Kommun som med externa LSS företag. Det är många kontaktytor både externt och internt, som tex med myndighetsavdelningen, barnkliniken, psykiatrin, habilitering och gentemot funktionsstödsområdet. Verksamheten ska drivas med god kvalitet inom ekonomiska ramar utifrån målsättningen ökat inflytande och delaktighet för de medborgare som har behov av våra tjänster. Du leder verksamheten så att medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade och verkar för god samverkan mellan de olika yrkesgrupperna inom enheten men också för god samverkan externt. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera resultat ur olika perspektiv som ex. kvalitet och ekonomi. Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen för hemsjukvård.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; säker chef, initiativrik utvecklare och klar ledare. Som chef i vår verksamhet erhåller du kontinuerlig kompetensutveckling och får möjlighet att medverka i utvecklingen av verksamheten med medborgaren i fokus.
Exempel på arbetsuppgifter:
• personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
• leda verksamheten så att medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade
• verka för god samverkan mellan de olika yrkesgrupperna inom enheten
• följa politiska mål och beslut
• riskbedöma, följa upp och utvärdera resultat ur olika perspektiv som ex. arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi
Om arbetsplatsen
Hälso- och sjukvårdsenheten, HSE, är den enhet som ansvarar för Hälso- och sjukvård mot patienter med beslut enligt LSS. Patienterna finns inom Område Funktionsstöd där sjuksköterskor och arbetsterapeuter arbetar mot Grupp och servicebostäder, psykiatri, dagverksamheter, personlig assistans och barnbostad. Hela arbetsplatsen utgår från centralt väster i Örebro men har uppdrag mot hela kommunens geografi. På HSE arbetar ca 35 medarbetare. Det är sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och administratörer. Du är en av två enhetschefer på enheten med ett delat ansvar för verksamhet och ekonomi.
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida under orebro.se/jobb. Publiceringsdatum2025-12-29Kvalifikationer
Som enhetschef hos oss är det viktigt att du har ett gott samarbete med andra. Du lyssnar, kommunicerar och löser situationer som uppstår på ett konstruktivt sätt. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och har förmåga att sätta dig in i andras perspektiv. Det är viktigt att du är resultatorienterad och strukturerad samt har ett brett perspektiv på frågorna. Du förstår din roll men ser även till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
• högskole-/universitetsutbildning med relevant vårdinriktning, såsom legitimerad sjuksköterska eller legitimerad arbetsterapeut eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten
• chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
• B-körkort
Meriterande:
• kunskap/arbetslivserfarenhet inom LSS
• kunskap/arbetslivserfarenhet inom psykiatri
• kunskap/arbetslivserfarenhet inom habiliteringTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse - 31 augusti 2026
Antal tjänster: 1
Övrig information
Som en del av urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 12 januari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9664361