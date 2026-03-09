Enhetschef till Habiliteringen Barnenheten, Sundsvall
2026-03-09
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Habiliteringen riktar sig till personer med varaktiga funktionsnedsättningar orsakade av medfödda/förvärvade sjukdomar och skador i centrala nervsystemet, utvecklingsstörning samt personer med autismspektrumstörning. Med våra insatser vill vi minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet, skapa förutsättningar för ett gott liv och delaktighet i samhället. På enheten arbetar medarbetarna med barn i åldern 0-14 år. I en pågående utveckling av verksamheten planeras uppdraget att utökas till 0-18 år. Enheten har idag 24 medarbetare. I och med denna rekrytering söker vi nu en enhetschef för delat ledarskap med den enhetschef som idag leder enheten.
Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.
Dina arbetsuppgifter
Du är som enhetschef direkt underställd verksamhetschefen.
Du har arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar för din mottagning och delar ledarskapet med en kollega.
Du förväntas ha en helhetssyn på habiliteringens verksamhet i sin helhet.
Du ingår i ledningsgruppen och har tillsammans med övriga enhetschefer ett gemensamt ansvar för att säkerställa en effektiv habilitering i länet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har en akademisk examen inom hälso- och sjukvård eller annan jämförbar högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av chefs-/ledningsarbete
Tidigare erfarenhet av att driva utvecklings- och förbättringsarbete
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Mål - och resultatorienterad
Samarbetsförmåga
Kvalitetsmedveten
Ledarskapsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Ersättning

Månadslön. Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Region Västernorrland
Arbetsplats

Region Västernorrland
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Kerstin Skagius +4660182995 Jobbnummer
9783656