Enhetschef till gynekologin - forma framtidens vård med oss
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2025-10-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vill du vara med och forma framtidens gynekologiska vård?
Nu söker vi en engagerad och drivande enhetschef till två av våra gynekologiska mottagningar inom Sjukhusen i väster.
I denna roll får du möjlighet att kombinera ett självständigt och ansvarstagande ledarskap med ett nära samarbete med kompetenta medarbetare. Tillsammans skapar ni en vård i framkant - med patienten i fokus och utveckling som drivkraft.
Om verksamheten
Gynekologimottagningarna vid Sjukhusen i väster är en del av ett större verksamhetsområde som erbjuder bred och specialiserad vård inom gynekologi, kirurgi, ortopedi, urologi och ÖNH. Inom gynekologin bedriver vi både mottagnings- och operationsverksamhet, med fokus på att erbjuda trygg, tillgänglig och kvalitativ specialistvård.
På Högsbo närsjukhus och Angereds närsjukhus bedrivs både mottagnings- och dagkirurgisk verksamhet, medan Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus erbjuder specialistvård inom gynekologi med mottagningsverksamhet. Vi arbetar i nära samverkan mellan våra gynekologiska mottagningar, vilket skapar goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling.
På våra mottagningar arbetar läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, sexolog och kurator som tillsammans bildar ett professionellt team. Som enhetschef blir du en nyckelperson i att leda och utveckla verksamheten i takt med patienternas behov och vårdens förändringar.
Om uppdraget
Vi söker nu en enhetschef för våra mottagningar på Högsbo närsjukhus och Alingsås lasarett.
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för:
Verksamhetens utveckling och kvalitet
Personal- och arbetsmiljöansvar
Budget- och resultatansvar
Du leder det dagliga arbetet och driver utvecklingsarbete i nära samarbete med dina chefskollegor. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och har verksamhetschefen som din närmaste chef. Publiceringsdatum2025-10-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Chefserfarenhet, gärna inom hälso- och sjukvård
God förståelse för produktionsplanering och resurseffektivitet
Förmåga att analysera och utveckla vårdflöden
Administrativ fallenhet och god systemvana
Meriterande
Legitimation inom hälso- och sjukvård
Eftergymnasial utbildning inom ledarskapDina personliga egenskaper
Vi lägger särskilt stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
En trygg, närvarande och strukturerad ledare
Positiv, lösningsorienterad och prestigelös
Kommunikativ, empatisk och tydlig
Beslutsam och resultatinriktad
Snabb i tanke med förmåga att ställa om när verksamheten kräver det
Ditt ledarskap präglas av förmågan att kombinera självständighet med gott samarbete. Du ser till att beslut genomförs och följs upp, med fokus både på medarbetarnas arbetsmiljö och på verksamhetens resultat.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6061". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Kirurgi och ortopedi Kontakt
Charlotta Claesson, verksamhetschef, 072-235 33 49 charlotta.claesson@vgregion.se Jobbnummer
9574800