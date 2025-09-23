Enhetschef till gruppbostäder inom funktionshinderverksamheten
Borås kommun / Sjukvårdschefsjobb / Borås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Borås
2025-09-23
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.
Vi söker dig som är intresserad av ett stimulerande chefsuppdrag där du har stor möjlighet att skapa en meningsfull vardag för personer med rätt till stöd enligt LSS.
Sociala omsorgsförvaltningen arbetar enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ger stöd och service till personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Vi söker en enhetschef till gruppbostäder.
Som enhetschef på sociala omsorgsförvaltningen får du en unik möjlighet att vara med och utveckla dina verksamheter mot förvaltningens nya mål, attraktiv arbetsgivare samt delaktiga och aktiva brukare. Du är direkt underställd verksamhetschef och är en del av boendesektionen, vilken innefattar gruppbostäder LSS, där du ingår i ett härligt gäng om ca 12 andra engagerade enhetschefer.
Din nya arbetsplats är belägen mitt i centrala Borås där du sitter tillsammans med resten av förvaltningens enhetschefer. Här finns också närheten till stödfunktioner så som HR, Kvalitet och utveckling och Ekonomi.
Nu söker vi dig som lockas av att leda en verksamhet som bidrar till att öka livskvaliteten hos personer med funktionsnedsättningar.
Enhetschef till gruppbostäder inom funktionshinderverksamhetenPubliceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef inom funktionshinderverksamheten arbetar du tillsammans i ett chefsteam som alla har ansvar för gruppbostäder, för personer med olika funktionsnedsättningar. Som enhetschef har du verksamhetsansvar vilket innebär att du:
• Ansvarar för två gruppbostäder.
• Säkerställer att verksamheten uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet med brukarens bästa i fokus.
• Planerar, genomför och utvecklar arbetet på enheterna
• Ansvarar för personal, arbetsmiljö och budget/ekonomi
• Samarbetar och samverkar såväl internt inom förvaltningen som med externa parter och myndigheter
Förvaltningen arbetar även med chef i beredskap vilket syftar till att medarbetarna ska möjlighet att nå chef med befogenheter att fatta beslut även utanför kontorstid. Detta sker på ett roterande schema fördelat på förvaltningens chefer.
Du är direkt underställd verksamhetschefen och kommer att ingå i ledningsgruppen för ditt område.
Övrig information
Förutom ett meningsfullt arbete får du som chef i Borås Stad också ta del av ett gediget chefsutvecklingsprogram som ger dig som är ny chef i Borås Stad goda förutsättningar för ditt uppdrag. Som chef får du även tillgång till olika forum för dialog och stöd i ditt ledarskap. Borås Stad erbjuder också ett generöst flextidsavtal, semesterväxling och flera andra fina förmåner. Läs mer om dina förmåner som anställd i Borås Stad.
Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Kvalifikationer
Du har en treårig högskoleutbildning med inriktning mot pedagogik eller socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Vi ser att du har tidigare erfarenhet som chef. Vi söker dig som har ett genuint engagemang för målgruppen.
Du har kunskap och erfarenhet från både målgrupp och LSS-lagstiftning.
För oss är det viktigt att du som ledare har helheten i fokus och genom ett nära ledarskap har förmågan att stödja, utveckla och engagera dina medarbetare i det dagliga arbetet och i utvecklingen av enheten. Du förstår vikten av att vara tydlig i din kommunikation i alla led i organisationen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig flytande i svenska i tal och skrift.
Du är strukturerad och drivs av nya utmaningar, har ett professionellt bemötande som genomsyrar ditt ledarskap.
Vi ser att du har kunskap om intellektuell funktionsnedsättning. Även har kunskap inom AKK, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande.
Boendesektionen är en verksamhet i utveckling och du ska genom ditt agerande visa vägen för nytänkande och ett proaktivt förhållningssätt. För att kunna driva utvecklingen framåt krävs också ett gott samarbete chefskollegor emellan och du är därför en god lagspelare. Vi tror att du trivs i att ha ett arbete där du dagligen får hitta lösningar i alla typer av utmaningar med utgångspunkt i brukarens bästa. Körkort är ett krav.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2025:047". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Facklig företrädare
Borås Stads växel 033-35 70 00 Jobbnummer
9521916