Enhetschef till Granlidens vård- och omsorgsboende
Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2025-10-16
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Vi söker nu en enhetschef till Granlidens vård- och omsorgsboende - ett av Göteborgs mest natursköna boenden, med havet och grönskan som närmaste granne.
Vi utökar nu ledarskapet på Granliden med ytterligare en tjänst, eftersom vi tror på närvarande ledarskap där cheferna är nära verksamheten, medarbetarna och hyresgästerna, och tillsammans skapar en trygg och utvecklande vardag.
Boendet ligger i Hovås, omgivet av villakvarter, grönska och med närhet till havet. Strax intill ligger Hovås golfbana och området präglas av lugn och naturskön miljö. På Granliden finns enheter både för allmän vård och omsorg samt för hyresgäster med demenssjukdom.
Som en av tre chefer på Granliden spelar du en viktig roll för dina medarbetare och för hyresgästerna. Du leder med fokus på delaktighet och utveckling samt skapar arbetsglädje och en god arbetsmiljö tillsammans med dina medarbetare. Systematiskt kvalitetsarbete för en god och likvärdig vård och omsorg ligger dig varmt om hjärtat.
Du ingår i en ledningsgrupp som består av verksamhetschef och enhetschefer i stadsområde sydväst. I ditt uppdrag har du ekonomi-, personal och arbetsmiljöansvar. Till din hjälp finns olika stödfunktioner såsom ekonomi, HR och kvalitetsutvecklare samt en trygghetsjour som hanterar delar av ditt uppdrag kvällar och helger. På boendet finns även administratör med inriktning planering samt omsorgshandledare.
Vi söker en enhetschef som vill vara med på resan mot framtidens vård- och omsorgsboende, så att hyresgästerna på Granlidens vård- och omsorgsboende kan leva gott med självbestämmande varje dag, hela livet!
För att stötta och utveckla dig i ditt ledarskap erbjuder Göteborgs Stad olika introduktionsmoduler samt kompetensutvecklingsprogram som är riktade till chefer.
Ta chansen att göra skillnad i människors liv!
Välkommen med din ansökan!KvalifikationerKvalifikationer
• För tjänsten krävs att du har högskoleutbildning med minst 120 högskolepoäng.
Meriterande:
• Om du har ledarskapsutbildning.
• Om du har kunskap om och erfarenhet av att ha jobbat med personer med demenssjukdom.
• Om du har erfarenhet av arbete som chef inom äldreomsorg.
• Om du har god kännedom om gällande lagstiftning; Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
• Personliga kompetenser:
Vi söker dig som arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du är tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning.
ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Undantag är om du har skyddade personuppgifter då ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Tänk också på att inte ange referenser med skyddad identitet i din ansökan.
