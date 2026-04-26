Enhetschef till Gotlands Hemtjänster- led med hjärta och engagemang
Vill du göra skillnad i människors vardag?
Vår verksamhet växer och vi söker nu en engagerad och trygg enhetschef till våra enheter Klintehamn och Hemse. Här får du en viktig och meningsfull roll där du leder personalen och tillsammans med dem säkerställer en trygg, individanpassad omsorg för våra kunder och en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.
Om rollen
Som enhetschef ansvarar du för att leda, planera och utveckla verksamheten med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och kundernas bästa. Du har personal- kvalitets- och arbetsmiljöansvar och arbetar nära dina medarbetare, samverkanspartners och anhöriga samt ingår i ledningsgruppen tillsammans med verksamhetschef, enhetschef och samordnare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och utveckla hemtjänstverksamheten på enheterna enligt lagstiftning, mål och riktlinjer
Stötta samordnare i schemaläggning och bemanning
Stötta, coacha och följa upp personalens arbete
Säkerställa att genomförandeplaner, dokumentation och delegeringar är aktuella
Hantera och utreda avvikelser
Driva förbättringsarbete och bidra till verksamhetens kvalitet
Nära samarbete med enhetschef i Visby och verksamhetschef
Vem är du?
Vi söker dig som är en tydlig och närvarande ledare med god förmåga att skapa engagemang och struktur. Du har ett genuint intresse för äldreomsorg och god förmåga att hantera både människor och verksamhetsfrågor.
Vi ser att du har:
Relevant utbildning inom ledarskap, arbetsmiljö och kvalitet
Erfarenhet av ledarskap, gärna inom vård och omsorg
Goda kunskaper i gällande lagstiftning (SoL, HSL, arbetsrätt)
God administrativ och digital förmåga
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem som Treserva, LifeCare SP eller liknande.
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt och varierande arbete
Möjlighet att påverka och utveckla en växande verksamhet
Kompetenta kollegor och ett gott arbetsklimat
Fortbildning och stöd i din roll som chef Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6693114-1967072". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carico AB
https://carico.teamtailor.com
621 41 VISBY
)
621 41 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
