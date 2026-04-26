Enhetschef till Gotlands Hemtjänster- led med hjärta och engagemang

Carico AB / Sjukvårdschefsjobb / Gotland
2026-04-26


Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gotland, Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Carico AB i Gotland, Västervik, Huddinge, Södertälje, Stockholm eller i hela Sverige

Vill du göra skillnad i människors vardag?
Vår verksamhet växer och vi söker nu en engagerad och trygg enhetschef till våra enheter Klintehamn och Hemse. Här får du en viktig och meningsfull roll där du leder personalen och tillsammans med dem säkerställer en trygg, individanpassad omsorg för våra kunder och en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.
Om rollen
Som enhetschef ansvarar du för att leda, planera och utveckla verksamheten med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och kundernas bästa. Du har personal- kvalitets- och arbetsmiljöansvar och arbetar nära dina medarbetare, samverkanspartners och anhöriga samt ingår i ledningsgruppen tillsammans med verksamhetschef, enhetschef och samordnare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Leda och utveckla hemtjänstverksamheten på enheterna enligt lagstiftning, mål och riktlinjer

Stötta samordnare i schemaläggning och bemanning

Stötta, coacha och följa upp personalens arbete

Säkerställa att genomförandeplaner, dokumentation och delegeringar är aktuella

Hantera och utreda avvikelser

Driva förbättringsarbete och bidra till verksamhetens kvalitet

Nära samarbete med enhetschef i Visby och verksamhetschef

Vem är du?
Vi söker dig som är en tydlig och närvarande ledare med god förmåga att skapa engagemang och struktur. Du har ett genuint intresse för äldreomsorg och god förmåga att hantera både människor och verksamhetsfrågor.
Vi ser att du har:

Relevant utbildning inom ledarskap, arbetsmiljö och kvalitet

Erfarenhet av ledarskap, gärna inom vård och omsorg

Goda kunskaper i gällande lagstiftning (SoL, HSL, arbetsrätt)

God administrativ och digital förmåga

Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift

Meriterande: Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem som Treserva, LifeCare SP eller liknande.
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder dig:

Ett meningsfullt och varierande arbete

Möjlighet att påverka och utveckla en växande verksamhet

Kompetenta kollegor och ett gott arbetsklimat

Fortbildning och stöd i din roll som chef

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6693114-1967072".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Carico AB (org.nr 559159-6845), https://carico.teamtailor.com
Norra Hansegatan 18 (visa karta)
621 41  VISBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Carico

Jobbnummer
9876042

Prenumerera på jobb från Carico AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Carico AB: