Enhetschef till Gata Park i Upplands Väsby kommun
2025-09-11
Nu söker vi en trygg och engagerad ledare till rollen som enhetschef för Gata/Park Förvaltning i Upplands Väsby.
Hos oss får du möjlighet att kombinera ledarskap med samhällsnytta - i en organisation där din insats gör verklig skillnad för invånare, medarbetare och stadens utveckling.
Vi erbjuder dig
En möjlighet att trivas och utvecklas som ledare i en spännande tid i en växande kommun.
Ansvar för att leda en välfungerande enhet med uppgift att förvalta och utveckla Väsbys offentliga miljöer som engagerar och intresserar både politik och Väsbybor.
Hos oss erbjuds du som anställd bland annat flexibel arbetstid, friskvård och personalrabatter samt ett kostnadsfritt professionellt personalstöd. Du erbjuds i din roll som chef regelbundna utbildningar och chefsträffar.
Vi sitter i centrala lokaler nära Upplands Väsby station, ca 30 minuter från T-Centralen.
Hos oss får du chansen att göra skillnad - på riktigt. Som chef för enheten har du en viktig roll i den fortsatta utvecklingen när Väsby bygger stad. Gata/Park förvaltning är en av fyra enheter som ingår i Infrastrukturavdelningen på Kontoret för Samhällsbyggnad.
Grunduppdraget för gata/park förvaltning är att tillsammans med enheten gata/park drift säkerställa att skötsel, och utveckling av kommunens allmänna platsmark enligt fastställda planer och budget. Det innebär att tillse att våra gator, vägar, belysning, konstbyggnader, parker, sjöar och naturmark sköts och vårdas. Liksom att utveckling, utbyggnad och reinvesteringar planeras och genomförs kontinuerligt.Om tjänsten
Som enhetschef för Gata/Park Förvaltning leder du ett kunnigt och engagerat team med nio medarbetare som varje dag bidrar till ett rent, tryggt och snyggt Väsby. Tillsammans ansvarar ni för att förvalta och utveckla kommunens offentliga miljöer så som gator, torg, parker och naturområden. Du har som chef personal-, verksamhet och ekonomiansvar för dina medarbetare. I det ingår att säkerställa såväl en god arbetsmiljö som att bibehålla och utveckla kompetens och tekniskt stöd inom enheten.
I din roll utgör du tillsammans med avdelningschef och de tre andra enhetscheferna i avdelning Infrastrukturs ledningsgrupp. Då kommunen både är en beställarorganisation och innehar egen driftorganisation så är samarbetet med för Gata/Parks driftenhet och dess enhetschef av stor vikt. Förvaltningsenheten beställer och köper in tjänster för att säkerställa att vi klarar vårt grunduppdrag.
Vi söker dig som är strukturerad och stabil med ett öga för helhet och ett genuint intresse för samhällsutveckling. Du är en trygg ledare som vill skapa arbetsglädje, och du motiveras av att genom prestigelöst samarbete uppnå gemensamma uppsatta mål.
Är du den vi söker:
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning inom Samhällsbyggnad eller liknande
- Erfarenhet av arbete inom politiskt styrd organisation
- Chefserfarenhet med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av upphandling och LOU samt om du har erfarenhet av förvaltning av Gata, park, natur och/eller trafik.
För att trivas och lyckas i den här rollen ser vi att du är en strukturerad person som har lätt för att planera, prioritera och hålla ordning - även när tempot är högt. Du har en stabil och trygg framtoning, vilket gör att både kollegor och samarbetspartners känner förtroende i kontakten med dig. Din trygghet i dig själv bidrar också till att du kan hantera förändringar och utmaningar på ett lugnt och professionellt sätt. Samtidigt är du samarbetsorienterad och trivs i att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål - du bidrar med engagemang och lyssnar in andras perspektiv.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Jonas Frejd 0850132311
