Enhetschef till Gata och Trafik, Park och gata
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2026-07-20
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Är du en kreativ och driven ledare som vill vara med och leda och utveckla arbetet med att förvalta Örebros offentliga miljöer? Som chef hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare. Varje dag.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Park och Gata ansvarar för drift och underhåll av Örebros allmänna platser, såsom gator, torg och parker. I rollen som enhetschef för Gata och trafik arbetar du i en verksamhet som påverkar alla invånare, näringsliv och besökare i Örebro. Verksamheten styrs i stor omfattning av gällande lagstiftning men också av kommunövergripande mål och riktlinjer. I den här tjänsten kommer du att möta externa parter så som media, medborgare, externa samarbetspartners och politik. Därför ser vi att du bör ha en utåtriktad personlighet och känner dig bekväm med att representera verksamheten.
Som enhetschef hos oss har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för din enhet vilket innebär att du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål samt leder, stödjer och kompetensutvecklar dina medarbetare. Du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom ditt verksamhetsområde.
Enheten består idag av cirka 60-tal medarbetare vilka bland annat utgörs av ingenjörer, handläggare och trafikövervakare. Aktuella ansvarsområden för enheten är myndighetsutövning, trafikreglering, platsupplåtelse, belysning, trafiksignaler och planering av gatudrift och underhåll samt den kommunala parkeringsövervakningen.
I din ledning har du två underställda gruppchefer varav den ena ansvarar för den kommunala parkeringsövervakningen och den andra för gruppen myndighet/trafik.
Som enhetschef för Gata/Trafik är du direkt underställd verksamhetschefen för Park och Gata och ingår i verksamhetens ledningsgrupp.
I Örebro kommun utgår vårt ledarskap från en tydlig ledarplattform, som fokuserar på tre delar: Säker chef, Klar ledare och initiativrik utvecklare.
Exempel på arbetsuppgifter:
ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar
skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra ett arbete med önskad kvalitet för dem som verksamheten är till för
skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
stötta enheten i att ta fram underlag för investeringar, samt för att genomföra planerade investeringar inom enhetens ansvarsområde
stötta enheten i att ta fram underlag/planer för drift till vår egenregiverksamhet
upprätta ärenden och föredra i nämnd
samverka med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
omvärldsbevaka
säkerställa att gällande lagar, regler och rutiner följs
Om arbetsplatsen
På Park och gata blir du del av ett stort gäng som med många olika kompetenser och högt engagemang skapar offentliga miljöer som är tillgängliga för alla. Vi arbetar nämligen för att Örebro ska vara en trevlig, trygg och ren stad med säkra och goda kommunikationer. Vi gör det i nära dialog och samspel med kollegor, politik, medborgare och näringsliv. Hos oss får du en chans att utveckla både dig själv och kommunen. Du uppmuntras att utveckla lösningar som förnyar och överraskar positivt. Är du rätt person att anta utmaningen?
Du kommer att utgå från vårt aktivitetsbaserade kontor i Citypassagen, men du hittar oss ofta ute på Örebros gator och i parker.
Läs gärna mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår http://www.orebro.se/jobb/chef.4.656fbdf156a6f695e63fb1.html
under http://www.orebro.se/jobb. Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i uppdraget som Enhetschef för Gata och Trafik ser vi att du är en trygg person med god självinsikt som har lätt för att skapa relationer och samverka med andra. Du tar hänsyn till det större perspektivet samtidigt som du ser till verksamhetens bästa. Som person är du resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ och tillitsfull med förmåga att uppmuntra och inspirera. Vidare har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter, är strukturerad, tänker strategiskt och kundinriktat. Du vågar ta beslut och visar omdöme under tidspress. Du är tydlig och har lätt för att kommunicera både muntligt och skriftligt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
akademisk examen om minst 180hp inom för tjänsten relevant område
dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
erfarenhet av verksamhetsutveckling
erfarenhet av förvaltning och utveckling av offentlig plats
B-körkort
Meriterande:
kunskaper inom markupplåtelse samt nyttjanderättsavtal
utbildning inom entreprenadjuridik
erfarenhet av att arbeta med investeringar inom offentlig förvaltning
erfarenhet av arbete kring taxor och avgifter inom offentlig förvaltning
erfarenhet av att arbete i en politiskt styrd organisation
erfarenhet av LOU
erfarenhet av Bas P och Bas U
kompetens inom området väghållningens juridik Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker. Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Registerkontroll för ledande befattning
Om du erbjuds anställning till en ledande befattning är du skyldig att visa upp utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 9 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tos 3243/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Verksamhetschef Park och Gata
Magnus Carlberg +4619211379 Jobbnummer
10006799