Enhetschef till fysioterapienheten Sundsvalls kommun
2025-10-17
Fysioterapienheten är en del av Vård- och omsorgsförvaltningen och ansvarar för rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen inom kommunens verksamheter. Enheten arbetar nära våra särskilda boenden, hemsjukvård som inkluderar socialpsykiatrin och korttidsverksamheter. På enheten arbetar 25 fysioterapeuter och en rehabassistent. Vi finns på Mejselvägen i Nacksta där vi delar lokaler med Arbetsterapienheten vilket skapar goda förutsättningar för ett nära och dagligt samarbete. Fysioterapeuterna samarbetar även nära sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och medicinsk ansvarig för rehabilitering MAR. Tillsammans skapar vi en trygg och personcentrerad rehabilitering för Sundsvalls medborgare.
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
I rollen som enhetschef har du ett verksamhetsansvar för fysioterapienheten där du leder och fördelar arbetet inom enheten. Utöver verksamhetsansvaret ingår personalansvar, arbetsmiljöansvar, och ekonomiansvar. Enhetschefen ansvarar för att säkerhetsställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och föreskrifter samt att hålla sig uppdaterad i aktuella förändringar som sker inom området.
Ditt uppdrag innefattar även att:
* Säkerställa bemanning och kompetensförsörjning.
* Driva kvalitets- och utvecklingsarbete, inklusive avvikelsehantering och införande av god och nära vård.
* Säkerställa rättssäker dokumentation och ändamålsenliga arbetssätt enligt kommunens riktlinjer.
* Samverka nära arbetsterapienheten, legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, enhetschefer inom förvaltningen samt MAR.
* Representera verksamheten i interna och externa samarbeten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad inom hälso- och sjukvård, i kombination med arbetslivserfarenhet inom yrkesområdet.
Du har även:
* God kunskap om kommunal hälso- och sjukvård och gällande regelverk (HSL, patientsäkerhet).
* Mycket goda kunskaper i svenska i så väl tal som skrift samt goda kunskaper i engelska.
* Goda datorkunskaper
* B-körkort
Vi ser det som meriterande med:
* Ledarskapsutbildning
* Chefserfarenhet med ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi.
* Erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete.
* Erfarenhet av införande av nya arbetssätt och digitala stöd.
* Erfarenhet av ledande position.
* Erfarenhet från rehabiliteringsverksamhet.
Som person är du trygg i ditt ledarskap och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål. Ditt arbete präglas av tydliga mål och en stark drivkraft att nå resultat. Du omsätter strategier till konkreta och mätbara planer som följs upp för att säkerställa måluppfyllelse. Du är flexibel och självständig och har mod att agera utifrån din professionella övertygelse, samtidigt som du ser till helheten och fattar beslut med verksamhetens bästa i fokus.
ÖVRIGT
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
