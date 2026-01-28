Enhetschef till Fysio- och Arbetsterapienhet, VO Hälsoprofessioner
Vill du vara med och forma något nytt - på riktigt?
Nu söker vi en engagerad ledare som tillsammans med oss vill bygga upp en ny fysio- och arbetsterapienhet inom medicin, geriatrik, onkologi och infektion i det kommande VO Hälsoprofessioner. Här får du kliva in i ett sammanhang där samarbete, omtanke och utvecklingslust står i centrum, och där ditt ledarskap får göra tydlig skillnad i vardagen för både medarbetare och patienter.
Verksamhetsområde hälsoprofessioner är ett nytt verksamhetsområde i område specialiserad vård inom Region Örebro län. I verksamhetsområdet arbetar kuratorer, logopeder, dietister, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, psykologer, undersköterskor och administratörer. Det nya verksamhetsområdet omfattar cirka 200 medarbetare, verksamma vid Region Örebro läns tre sjukhus. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som enhetschef ansvarar du för cirka 26 medarbetare - arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och undersköterskor/rehabassistenter som arbetar inom medicin, geriatrik, onkologi och infektion. Du har ett operativt och strategiskt ansvar för verksamheten, med fokus på att bygga upp en ny enhet och skapa gemensamma arbetssätt. I arbetet ingår personaladministrativa uppgifter som planera bemanning, rekrytering, medarbetarsamtal och lönedialog samt att kommunicera löpande med medarbetarna. Du ingår i ledningsgruppen och har personal- och budgetansvar. Du kommer aktivt att delta i förändringsarbete och utformning av ledningsstrukturen. Du arbetar nära verksamhetschef och övriga enheter inom VO hälsoprofessioner. Kliniskt arbete kommer till viss del att ingå i rollen efter överenskommelse med verksamhetschef. Resor inom länet kan förekomma.
Du som söker ska vara legitimerad- arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Erfarenhet från ditt yrke inom somatisk sjukhusvård samt erfarenhet av ledningsarbete och/eller verksamhetsutveckling är ett krav. Har du som söker akademisk vidareutbildning (magister/master) så är det meriterande. Vidare ser vi också tidigare chefserfarenhet som meriterande. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, lyhörd och tydlig. Du har förmåga att bygga förtroendefulla relationer, är ansvarstagande och strukturerad. Du har god samarbetsförmåga, ledarskapsförmåga och engagemang för arbetsmiljö och kommunikation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län
