Enhetschef till Funktionsnedsättning- och socialpsykiatri Ystads Kommun
Ystad kommun / Sjukvårdschefsjobb / Ystad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Ystad
2025-12-19
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg. Verksamheten Funktionsnedsättning- och Socialpsykiatri ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, boendestöd, korttidsvistelse och personlig assistans. Vi är omkring 250 medarbetare som med stort engagemang arbetar med individens behov i centrum och utifrån en tro på individens egna förmågor. Vi arbetar målinriktat för att vår verksamhet ska ha hög kompetens och kvalitet.
Nu söker vi en nytänkande, driven och trygg enhetschef med ansvar för en del av verksamheten inom funktionsnedsättning- och socialpsykiatri.
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för personal, budget och arbetsmiljö inom din enhet. Ditt huvuduppdrag är att leda och organisera arbetet för att säkerställa att verksamheten drivs effektivt och i enlighet med uppsatta mål och metoder. I rollen ingår även att följa upp resultat, analysera behov och vidta åtgärder för att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga mål.
Hos oss kliver du in i ett sammanhang där ledarskap utövas tillsammans. Du har en central roll i att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande arbetsmiljö för dina medarbetare samtidigt som du är en närvarande och stabil ledare för både personal och de personer som tar del av verksamhetens insatser.
Du blir en del av ett engagerat team av enhetschefer som arbetar nära varandra, delar ansvar och erfarenheter och stöttar varandra i både vardag och utvecklingsfrågor. Tillsammans säkerställer ni en helhetssyn på verksamheten, fattar välgrundade beslut och driver ett gemensamt kvalitetsarbete med individens välmående och självbestämmande i fokus.
Som en del av verksamhetens ledningsgrupp, samarbetar du med verksamhetschef och övriga kollegor, bidrar aktivt till samordningen och utvecklingen av den gemensamma verksamheten. Genom ett tillitsbaserat samarbete och ett öppet klimat skapar du bästa möjliga förutsättningar för de personer som tar emot våra insatser idag och framåt.KvalifikationerKvalifikationer
* Adekvat högskoleutbildning som socionom, sjuksköterska, beteendevetare, personal- och arbetsliv eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Flerårig ledarskapserfarenhet och/eller ledarskapsutbildning
* Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift
Meriterande:
* God kännedom om LSS och socialpsykiatri samt aktuell lagstiftning
* Erfarenhet av arbete med personer inom verksamhetsområdet eller relaterade områden
* Erfarenhet av att ha arbetat i en politisk styrd organisation
* B-körkort
För oss är det viktigast att vi hittar rätt person och därför lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Ta chansen att bli en del av vårt härliga team!
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
