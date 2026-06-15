Enhetschef till förvaltningen för Individ & Familjeomsorg
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2026-06-15
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Vill du bli en del av vår härliga ledningsgrupp där vi tillsammans hjälps åt för att utveckla vår verksamhet? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som enhetschef hos oss
I förvaltningen förväntas du vara delaktig i vår demografiska förändringsresa. Du kommer ingå i en ledningsgrupp där du har flera chefskollegor med kompetens inom området för Bostad med särskild service och Personlig assistans.
Utöver detta har du stödfunktioner inom metod- och utveckling, HR och ekonomi. Tillsammans hjälps vi alla åt och stöttar varandra för att utveckla verksamheten, både inom bostad med särskild service och andra områden inom individ och familjeomsorg och övriga förvaltningar.
Som enhetschef ansvar du för två till tre enheter med cirka 30 medarbetare, där du har personal- och arbetsmiljöansvar, budgetansvar, samt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet.
På enheterna arbetar vi med metoder såsom lågaffektivt bemötande, AKK och tydliggörande pedagogik, MI
I dagsläget kommer du ansvara för två verksamheter, dock kommer tjänstens utformning förändras under 2027 med anledning av verksamhetens framtida behov. Det innebär att vi i dig värdesätter en flexibel och ödmjuk inställning till ditt uppdrag. Publiceringsdatum2026-06-15Profil
Du är en trygg ledare som främjar samarbete och anpassar dig till förändringar. Du skapar engagemang och förtroendefulla relationer med kollegor och gör medarbetarna delaktiga i målarbetet som bidrar till hela verksamhetens utveckling. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift, då det krävs i ditt dagliga arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
En relevant avslutad högskoleutbildning för tjänsten, så som socionom.
Relevant chefserfarenhet med fullt personalansvar inom LSS och SOL-lagstiftningen.
Läst socialrätt.
God kunskap i relevanta metoder, så som lågaffektivt bemötande, AKK, motiverande samtal och övriga metoder och arbetssätt inom verksamhetsområdet. Dessa kunskaper har du fått via erfarenhet eller utbildning.
God kunskap om samsjuklighet, missbruk och psykiatri vilka kunskaper du fått via erfarenhet eller utbildning.
Erfarenhet av IBIC.
Erfarenhet av att arbeta med schema- och bemanningsfrågor.
B-körkort.
Boende för personer med funktionsnedsättning
Förvaltningen för Individ och Familjeomsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
När du har kommit in i rollen som enhetschef så ingår beredskapstjänstgöring på cirka tre veckor per år.
Gott ledarskap är viktigt för oss i Kungsbacka kommun. Därför får alla våra chefer gå utbildningen "Utvecklande Ledarskap", UL. Utöver det har vi ett gemensamt introduktionsprogram för våra chefer för att du ska känna dig väl förberedd på uppdraget.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida, Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 23 juni.
Observera att rekryterande chef Carina Håberg har semester vecka 26-29 TF-chef finns då tillgänglig för att besvara frågor, främst via mail; gunilla.edmundsson@kungsbacka.se
Med tanke på att det är semestertider kan slutintervjuer ske via Teams.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester.
#LI-KUNGSBACKA
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
Rekryteringspartner
Anna Winsenius anna.winsenius@kungsbacka.se 0300-837114 Jobbnummer
9964713