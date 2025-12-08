Enhetschef till Försäkringskassans kontorsservice i Stockholm
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Avdelningen verksamhetsstöd har fått ett nytt utökat uppdrag att tillhandahålla ytterligare tjänster på våra kontor ute i landet. Du kommer vara en del i utvecklingen av detta uppdrag vilket ger möjlighet att påverka utformning och genomförande.
Det övergripande syftet och målet med kontorsansvaret är att säkerställa en god, trivsam och säker kontorsmiljö för alla anställda på det eller de kontor du som chef ansvarar för och i samarbete med de verksamheter som är placerade där.
Som enhetschef med kontorsansvar har du verksamhetsansvar, personalansvar och budgetansvar för drift av kontor. Du säkerställer att din enhet tillhandahåller tjänster inom Kontorsservice tjänstekatalog till Försäkringskassan samt andra myndigheter enligt aktuella överenskommelser.
Som enhetschef med kontorsansvar har du även en betydelsefull roll inom Försäkringskassans geografiska beredskapsstruktur. Du behöver vara väl insatt i lagkrav, förordningar och styrdokument som påverkar säkerhetsskydd, informationssäkerhet, beredskap och totalförsvar.
Utifrån ovan ingår det således i rollen kontorsansvarig chef att leda ett införande av en kultur av främjande för god kontorsgemenskap och effektiv lokal koordinering.
Utöver ordinarie ansvar har du som enhetschef inom kontorsserviceansvar inom nedan:
• Beslutanderätt (kopplat till budget för driften av kontoret, husgemensamma trivselpengar och inplacering av verksamheter, mindre förändringar gällande nyttjandet av husets ytor och funktioner)
• Trivsel, samordning och koordinering för det lokala kontoret
• Ansvar för fördelade arbetsuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt brandskyddsarbetet
• Ansvar för kontorets rutiner för säkerhet och beredskap.
Som enhetschef är du den chef som befinner dig närmast medarbetarna och verksamheten. Du ansvarar för att leda och driva det dagliga arbetet utifrån avdelningens uppdrag och mål där den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom ditt ledarskap förmedlar du tydliga förväntningar, följer upp mål och ger dina medarbetare rätt förutsättningar att ta sitt ansvar. Du har personalansvar såväl som resultat- och uppföljningsansvar för teamen i din enhet. Du representerar även Försäkringskassan i externa samarbeten.
Enheten består av 16 medarbetare. Genom ett nära ledarskap skapar du den förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet som är nödvändig för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar samt möta behov av förändring. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Som enhetschef är du ett stöd för områdeschefen och du ingår i områdets ledningsgrupp där du bidrar med din kompetens och ditt engagemang. Du anpassar och utövar ditt ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sitt omdöme och kompetens.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har god ledarskapsförmåga
• främjar andras professionella och personliga utveckling
• arbetar för att nå mål och resultat, följer upp effekterna av egna och andras aktiviteter
• har ett systematiskt arbetssätt
• har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
• främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation
• har körkort för personbil.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av operativt ledarskap
• har erfarenhet av ledarskap inom Facility Service/Management
• har erfarenhet av att leda team
• har goda kunskaper i ekonomi och inköpshantering
• har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet
• har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
• har erfarenhet av att leda på distans
• har erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor på distans
• har god förståelse för Försäkringskassans uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm (Telefonplan).
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besökfk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Stefan Skohg, tel 010-116 79 25 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Stefan Dahlberg, tel. 010-116 45 16 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Daniel Källström tel. 010-119 61 29. Saco-S: Cecila Silverson, tel. 010-115 26 18. Seko: Johanna Grundström, tel. 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 6 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
