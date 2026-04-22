Enhetschef till Förlösavägen 2, vårt nya vård-och omsorgsboende
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Förlösavägen 2 är ett nytt vård- och omsorgsboende som beräknas öppna under våren 2027. Boendet har inriktning mot demens- och äldre, 40 respektive 20 lägenheter. I huset inryms även hemtjänst och hälso-och sjukvård samt en träffpunkt.
Vi söker en enhetschef som, tillsammans med två befintliga kollegor och medarbetare, formar verksamheten, kulturen och arbetssättet, utifrån verksamhetsmål, personal-och budgetansvar.
Omsorgen skall vara personcentrerad, och inriktas mot att bibehålla den enskildes självständighet. Vår målbild är ett hus där vi hjälps åt över professionerna och avdelningarna med att ge en kvalitativ vård och omsorg utifrån den äldres känsla av meningsfullhet, hanterbarhet och sammanhang.
Vi arbetar förebyggande och för ett boende där livet levs, med fokus på trygghet, glädje och socialt sammanhang. Bemötande och kommunikation med de äldre och mellan varandra är viktiga parametrar i vår värdegrund och även ett gott samspel med anhöriga.
Ledarskapet i huset skall vara samspelt, kommunikativt och transparent. Verksamheten skall bedrivas som ett hus, med ledarskap anpassat efter behoven på respektive avdelning. Ledarskapet förväntas vara nära, coachande med implementering av värdegrund, metod och mål i nystartade grupper.Tillsammans med dina kollegor och medarbetare ansvarar du för att hantera för en trygg och säker omsorg samt en god arbetsmiljö.
Vår ambition är att skapa en omsorg av hög kvalitet, en trygg och meningsfull vardag för omsorgstagarna samt en modern och attraktiv arbetsmiljö för medarbetarna.Kvalifikationer
Du har flera års erfarenhet av att leda förändringsarbete inom vård-och omsorg.
Du känner dig trygg i att arbeta processorienterat.
Du är motiverad att arbetat lösningsorienterat och med lyhördhet för de utmaningar en nystartad verksamhet innebär.
Du är kommunikativ och samarbetsvillig, men arbetar självständigt.
Vi ser att du har en akademisk examen och yrkesbakgrund som gett förståelse och erfarenhet inom något eller flera av följande områden: Ledarskap, HR, Socialtjänstlagen, ekonomi eller projektledning. Du har tidigare chefserfarenhet samt dokumenterat goda ledarskapsresultat och/eller omdömen av ditt ledarskap.
Det viktigaste för oss är dock vem du är som person och hur du leder, snarare än din specifika yrkes- och utbildningsbakgrund. Vi tror att du är en chef och ledare som leder med tydlighet, tillit, prestigelöshet och omtanke.
För att lyckas i rollen besitter du en förmåga att snabbt förstå nya och komplexa sammanhang och har förmågan att förenkla och kommunicera dessa ut i verksamheten.Du är en god kommunikatör och arbetar med uppföljning och återkoppling.
För att kunna komma i fråga för en anställning inom omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Rekrytering och tillsättning av tjänst kan ske under ansökningstiden.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320201". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746)
391 26 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Karin Jilkén 010-3523315 Jobbnummer
9868387