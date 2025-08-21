Enhetschef till förfogande inom Socialförvaltningen
2025-08-21
Har du lätt för att sätta dig in i nya saker och är bra på att arbeta lösningsfokuserat och strukturerat? Då har vi jobbet för dig!
Vad kan vi erbjuda dig?
Som enhetschef till förfogande inom Socialförvaltningen i Falköpings kommun ska du under ledning av verksamhetschef och tillsammans med övriga medarbetare utveckla och driva Socialförvaltningen in i en spännande framtid.
Tjänsten innebär att du som enhetschef till förfogande vanligtvis ersätter ordinarie enhetschef vid dennes frånvaro som kan vara under både kortare och längre perioder. Du arbetar medarbetarnära och med ett hälsofrämjande och tillitsabaserat ledarskap, har fullt budget-, personal- och arbetsmiljöansvar, vanligtvis vid längre uppdrag.
Tjänsten som enhetschef till förfogande finns organisatoriskt inom verksamhet Hemstöd men placering blir där behov finns inom förvaltningen.
Vad söker vi hos dig?
Vi ser gärna att du har högskoleutbildning, socionom, social omsorg eller annan likvärdig utbildning, alternativt erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren värderar som likvärdig. Arbetet ställer stora krav i att kunna arbeta självständigt.
Att arbeta som enhetschef till förfogande ställer krav på utbildning och erfarenhet från flera olika verksamhetsområden då tjänsten innebär arbete inom äldreomsorg, funktionsnedsättning samt individ och familjeomsorg som ersättare vid ordinarie enhetschefs frånvaro.
Vi förutsätter att du har god datavana då vi använder oss av olika datoriserade verksamhetssystem. Vi söker dig med erfarenhet och goda vitsord/referenser av arbete som chef, gärna från verksamheter med politisk styrning. Du ska vara en tydlig ledare, en person som är praktisk, strukturerad och har gott sinne för logik och pedagogisk förmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbete som enhetschef till förfogande innebär att hantera ett flertal olika arbetsuppgifter samtidigt, arbetet kräver därför att du kan hantera stressande situationer och att du kan prioritera.
Körkort behörighet B är ett krav.
Upplysningar
Om du har några frågor eller funderingar kring tjänsten kan du under semesterperioden kontakta verksamhetschef Ulf Johansson under vecka 26-29 och Marie Gustafson under vecka 30-33.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2025-08-21Övrig information
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/216". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Ulf Johansson 0515-885252 Jobbnummer
9469179