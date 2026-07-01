Enhetschef till Förebyggandeenhet - utvecklaruppdrag i Stenungsunds kommun
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2026-07-01
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst står inför en organisationsförändring där vi utökar från fyra verksamhetsområden till fem områden; Särskilt boende/Korttidsverksamhet, Hemtjänst, Individ och familjeomsorg, Funktionshinder samt det femte området Kommunal Primärvård/Bistånd/Förebyggandeenhet.
Tjänsten är ny roll och kommer omfatta Förebyggandeenhet där anhörigstöd och dagverksamhet ingår (ca 6 medarbetare) samt att en del av tjänsten innebär verksamhetsutveckling riktad mot Rehabenheten. Du ingår i ledningsgruppen för Biståndsenheten, Kommunal primärvård och Förebyggandeenheten tillsammans med 5 enhetschefer och du rapporterar till verksamhetschef.
Som chef i Stenungsund erbjuds du olika kompetenshöjande insatser i form av chefsutbildningar och mentorprogram. Våra chefer har även tillgång till en rad olika stödfunktioner inom förvaltningen och HR. I Stenungsunds kommun erbjuder förmåner såsom förtroendearbetstid, friskvårdsbidrag, växling av semesterdagstillägg mot extra semesterdagar och löneväxling för pension.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
I tjänsten som enhetschef är ditt uppdrag att starta upp en ny enhet riktad mot för förebyggande där anhörigstöd och dagverksamhet kommer att ingå. I tjänsten leder du färre medarbetare och i en del av tjänsten ingår verksamhetsutveckling riktad mot Rehabenheten.
Du är ett kvalificerat stöd till enhetschefer och verksamhetschef med att identifiera och driva förändring gällande förbättringar i processer, rutiner och arbetssätt kopplat till området samt identifiera behov och förutsättningar för omställningen till God och Nära vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad arbetsterapeut eller fysioterapeut och innehar legitimation. Du är väl insatt i verksamhetens tillämpade lagstiftning och du behöver ha tidigare erfarenhet som chef och du har dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag inom kommunal primärvård, omsorg eller stödverksamhet.
Du har goda IT kunskaper och har en förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom förändringsledning, kvalitetsarbete eller ledningssystem.
Som chef är du tydlig och trygg i din roll. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du inser betydelsen av att samverka med andra för att uppnå resultat. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt. Vidare innebär detta att du är utvecklingsinriktad, har ett flexibelt förhållningssätt och kan arbeta med olika och föränderliga uppdrag. Du skall även ha en förståelse för hur den egna verksamheten påverkar helheten i organisationen. Du ser ett värde i att ingå i en ledningsgrupp för att skapa en gemensam vision och målbild för verksamheten. Du har förmåga att fatta beslut och verkställa förändringar och är effektiv och drivande i ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot att läsa i ditt personliga brev om hur du ser på din egen ledarskapsprofil samt dina erfarenheter av att leda i förändring och utveckling.
Intervjuer kommer ske på plats i Stenungsund måndag den 24 augusti och onsdag den 26 augusti så avsätt tid i din kalender redan nu.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334958". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0303730000 Jobbnummer
9987157