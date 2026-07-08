Enhetschef till Folktandvården Kumla och Laxå
Region Örebro län / Sjukvårdschefsjobb / Kumla Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kumla
2026-07-08
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Är du en trygg och inspirerande ledare med ett modernt, modigt och tillitsfullt ledarskap? Drivs du av utveckling, arbetsglädje och att göra skillnad - då kan det här vara en tjänst för dig!
Hos oss på Folktandvården får du möjlighet att leda enheten Kumla och Laxå - där arbetsmiljö, samarbete och kvalitet står i centrum.
Vår enhet består av klinikerna i Kumla och i Laxå. Verksamheten i Kumla flyttade till nya lokaler i maj 2026 och har 14 behandlingsrum. Kliniken i Laxå har 5 behandlingsrum och totalrenoverades för några år sedan. Tillsammans är vi cirka 30 engagerade medarbetare som tar hand om ungefär 14 000 patienter.
Som enhetschef hos oss finns möjligheter för dig att vidareutvecklas och bidra med ditt engagemang. Du får ett omväxlande arbete och ett kunskapsutbyte med erfarna och nya kollegor. Vi arbetar tillsammans i team och i olika former av samarbetspass för att ge bästa möjliga tandvård för våra patienter. Då en god arbetsmiljö är ett prioriterat område inom Folktandvården arbetar vi aktivt med friskfaktorer. Utifrån våra värdeord: samarbete, utveckling och professionalism jobbar vi för att skapa en positiv arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret inom enheten för verksamhet, personal och ekonomi. Du ansvarar för att leda, planera och utveckla enheten. Du ansvarar för vård- och personalplanering där du samverkar med klinikens ledningsstöd. Du är också ansvarig för klinikens arbetsmiljöarbete, budget samt uppföljning. Du bidrar till Folktandvårdens utveckling tillsammans med dina kollegor, samt verkar för Folktandvården och regionen som helhet.
Du är en förebild och kulturbärare av Region Örebro läns vision och värdegrund samarbete, utveckling och professionalism. Du arbetar aktivt för att dessa värderingar ska genomsyra hela verksamheten.
Du rapporterar och är underställd till din verksamhetschef för allmäntandvården.Kvalifikationer
Vi söker dig med odontologisk utbildning och med yrkeserfarenhet från tandvården.
Personliga egenskaper vi ser är viktiga för att lyckas i rollen är goda ledaregenskaper och samarbetsförmåga både inom kliniken, mellan yrkesgrupperna och tillsammans med övriga verksamheter, för att på så sätt se till patientens bästa. Du tvekar inte att anta utmaningar och förmedlar inspiration och energi när du kommunicerar. Som enhetschef behöver du även vara driven, kreativ, analytisk samt ha en god ekonomisk medvetenhet. Personliga egenskaper värderas högt.
Meriterande är om du har erfarenhet som tidigare chef med personal- och budgetansvar. Ledarskapsutbildning och vana att driva verksamhetsutveckling, förändringsarbete och arbetsmiljöarbete är också meriterande.Så ansöker du
Intervjuer kommer att ske i vecka 33 (eventuellt v.34)
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Folktandvården Region Örebro län arbetar aktivt med förebyggande tandvård och Frisktandvård, allt för att våra länsinvånare ska få en så bra munhälsa som möjligt. Vi erbjuder tandvård på 21 allmäntandvårdskliniker och 8 specialisttandvårdkliniker. Vi har ett tandtekniskt laboratorium, en folkhälsoenhet, en utbildnings- och forskningsenhet som är nära knuten till Örebro universitet. Totalt arbetar cirka 600 medarbetare inom Folktandvården Region Örebro län.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV:2026:041". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Folktandvården Örebro Kontakt
Tjänstetandläkarna
Sara Fransson sara.fransson@regionorebrolan.se 019-602 41 51 Jobbnummer
9996435