Enhetschef till FFS Myndighet Sydväst, LSS vuxen
Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2025-10-20
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
eller i hela Sverige
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start i januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Nuvarande enhetschef har fått ett nytt uppdrag som verksamhetschef för BmSS och Dv inom FFS.
Vi söker därför en ny enhetschef till enheten Vuxen LSS i Sydväst.
Du kommer att ansvara för ett kompetent och välkomnande team med fjorton socialsekreterare och två 1:e socialsekreterare. Vi sitter i trevliga och rymliga lokaler på Järnbrotts Prästväg 2, med möjlighet till delat eller eget kontor, nyrenoverade gemensamhetsytor samt gym i källaren. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet.
Du kommer att arbeta nära dina kollegor i sydväst och med tre kollegor i staden med likadant uppdrag, LSS vuxen, vilket ger goda möjligheter till samarbete, erfarenhetsutbyte, gemensam verksamhetsutveckling och stöd i ledarskapet.
Myndighet Funktionsstöd Sydväst beslutar om individuella insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Som enhetschef ingår du i en större ledningsgrupp med andra enhetschefer i Göteborgs Stad, och du har verksamhetschef Camilla Hesselroth som din närmaste chef.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där digitalisering är en naturlig del av arbetet. Enheten har flera pågående utvecklingsprojekt och arbetar aktivt för att implementera AI i utredningsarbetet. Vi arbetar också aktivt för att stärka kvaliteten i handläggningen och öka samverkan för vår målgrupp.
Du kommer till en verksamhet med stabil bemanning, hög kompetens och ett gott samverkansklimat.
Välkommen till oss!
Observera att sista ansökningsdag är den 2 november, trots att publiceringsperioden visar att annonsen är aktiv till och med den 3 november.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller med motsvarande akademisk examen. Uppdraget kräver dokumenterad praktisk erfarenhet av myndighetsutövning inom funktionshinderområdet. Du ska även ha mycket god kunskap om lagstiftningarna som styr (LSS och SoL). Du är trygg i hantverket och har ett helhetstänk kring socialtjänstens roll och uppgifter. Har du en ledarskapsutbildning med dig i ryggsäcken ser vi det som positivt. Likaså kan tidigare erfarenhet av arbetsledande uppdrag eller chefserfarenhet vara meriterande. I första hand söker vi dig som är en trygg och inspirerande ledare.
Vi söker dig som motiveras av tydliga mål och kan omvandla dessa till konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.
Som ledare hos oss vill vi att du är en god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer. Genom ditt sätt att kommunicera och argumentera skapar du entusiasm och energi som uppmuntrar prestationer, teamkänsla och ökad motivation hos dina medarbetare.
I ditt uppdrag kommer du att ha många samarbetsytor samt ett nära samarbete med dina kollegor och vi ser det som en självklart att du trivs med det. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Vidare är du en ledare som förstår vikten av att samverka i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika perspektiv och kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.
Är du ledaren för vår verksamhet? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Observera att sista ansökningsdag är den 2 november, trots att publiceringsperioden visar att annonsen är aktiv till och med den 3 november.
Intervjuer för denna tjänst kommer genomföras under vecka 45-46
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning av tjänsten sker under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk inom ramen för förvaltningens eller Göteborgs Stads omställningsarbete, om erforderliga beslut fattas.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Verksamhetschef Myndighet
Camilla Hesselroth 031-365 10 59 Jobbnummer
9565213