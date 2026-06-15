Enhetschef till Familjestödsenheten i Hässelby-Vällingby
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2026-06-15
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Familjestödsenheten är en av fem enheter inom Område Barn och unga som tillhör Avdelning Individ- och familj. Tillsammans skapar vi en lättillgänglig socialtjänst som utgår från invånarnas behov. Familjestödsenheten erbjuder stadsdelens barn och deras familjer familjebehandlande insatser, både de som är biståndsbedömda och de som är inom ramen för insats utan biståndsbedömning. Vi utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt och metoder för att bygga förtroende både i förhållande till de familjer vi möter och också till interna och externa samarbetspartners. Inom Avdelningen pågår just nu ett arbete med implementering av Signs of Safety.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett roligt och utvecklande uppdrag där ditt engagemang för barn och unga, socialt arbete och möjligheten att frigöra resurser hos människor i utsatta livssituationer tas tillvara. Som Enhetschef för Familjestödsenheten får du möjlighet att leda en gruppledare och 17 engagerade familjebehandlare i omställningen mot den nya Socialtjänstlagen och vidareutveckla en verksamhet av hög kvalitet med barnets bästa i fokus. Du ansvarar också för projektet eftervård med hög tillgänglighet som består av fyra familjebehandlare.
Om du vill leda genom att utveckla andra och också utveckla ditt eget personliga ledarskap, så är det här en roll för dig. Du får även ansvar för att se till helheten inom området och avdelningen, bygga partnerskap och vara med och bidra till att verksamheten anpassas till framtidens socialtjänst.
• Camilla Ödquist, Områdeschef barn och unga.
Här kan du läsa mer om förmåner för dig som arbetar i Stockholm stad.
Din roll
I din roll som Enhetschef ingår du i ledningsgruppen för Område Barn och unga och rapporterar direkt till Områdeschef. Du har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar för enheten. Du leder enhetens arbete för att utveckla och säkerställa kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse. Du ansvarar för att upprätta och följa upp budget och kostnadseffektivitet utifrån stadens regler för ekonomisk förvaltning samt ansvarar för att säkerställa en god arbetsmiljö och att arbetsrättsliga lagar och avtal följs.
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst krävs det att du har:
Socionomexamen
Aktuell erfarenhet från socialtjänstens arbete inom barn och unga
Vi ser det som meriterande om du har:
Aktuell erfarenhet av familjebehandling
Chefserfarenhet
Erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation
Erfarenhet av att arbeta med Signs of Safety
Som chef och ledare i Stockholm stad förväntas du ta ansvar för din verksamhet samtidigt som du ser till helheten i planering, agerande och beslut. Du är utvecklingsinriktad, arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du arbetar bra med andra människor och relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är tydlig i din kommunikation och följer upp att ditt budskap når fram.Publiceringsdatum2026-06-15Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kompetens inom området i stället för att skicka ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och dina svar på urvalsfrågorna.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning!
Vi finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Hos oss arbetar cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Arbetsmiljön hos oss präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Läs gärna mer om vår förvaltning här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Hässelby torg 20-22, 2 trappor (visa karta
)
165 23 HÄSSELBY Arbetsplats
Stockholms stad, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Kontakt
Mikael Jarnlo, Akademikerförbundet SSR mikael.jarnlo@stockholm.se 08-50805257 Jobbnummer
9964703